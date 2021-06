Le capitaine de Liverpool blessé Jordan Henderson ne devrait pas aller à l’Euro 2020 avec l’Angleterre, a déclaré talkSPORT

Jordan Henderson, blessé, n’est “pas Lionel Messi” et devrait être exclu de l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

talkSPORT a appris que le manager des Three Lions, Gareth Southgate, avait de nombreuses options de milieu de terrain qui pourraient remplacer le capitaine de Liverpool.

.

Henderson est toujours un doute sur les blessures pour l’Euro 2020

.

Henderson s’entraîne avec l’Angleterre mais n’était pas assez en forme pour jouer contre l’Autriche

Henderson a été sélectionné dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate pour l’Euro, bien qu’il n’ait pas joué une seule minute de football depuis février en raison d’une blessure à l’aine.

Il était censé jouer un rôle dans la victoire amicale de l’Angleterre 1-0 contre l’Autriche mercredi, mais a ressenti un certain malaise le matin du match et a déclaré à Southgate qu’il ne pouvait pas jouer.

Southgate a révélé que le skipper des Reds avait plutôt fait un scan, à seulement dix jours du coup d’envoi du Championnat d’Europe.

Et l’ancien international anglais Gabby Agbonlahor est convaincu qu’Henderson devrait être remplacé avant le début du tournoi, avec Jesse Lingard de Manchester United et James Ward-Prowse de Southampton qui attendent dans les coulisses.

L’ancien capitaine d’Aston Villa a déclaré à talkSPORT : « Si je suis un milieu de terrain anglais qui n’a pas été choisi dans l’équipe, je suis furieux.

“Je me dis ‘attendez une seconde, ce joueur est un joueur incroyable, mais il est blessé’. Renvoyez-le chez lui !

«Ce n’est pas comme si c’était Lionel Messi, renvoyez-le chez lui. Nous avons d’autres milieux de terrain qui peuvent faire un aussi bon travail que lui.

.

Lingard a débuté mercredi lors du match amical contre l’Autriche et s’intégrerait directement dans l’équipe d’Angleterre s’il était appelé après ses six mois de prêt à West Ham.

.

La sélection de Henderson signifie que Ward-Prowse reste à la maison…

« Il n’a pas joué depuis combien de semaines et il n’était toujours pas apte à jouer contre l’Autriche. Qu’est-ce que Southgate attend – le quart de finale pour le faire jouer pendant 20 minutes ? »

Henderson, Harry Maguire, Luke Shaw et Trent Alexander-Arnold sont des doutes sur les blessures pour l’Angleterre à l’approche de l’Euro 2020.

Et l’animateur de talkSPORT Jamie O’Hara ne peut pas croire le nombre de joueurs blessés que Southgate a sélectionnés.

Il a déclaré : « Combien de joueurs blessés pouvons-nous avoir dans l’équipe ? Ça devient ridicule.

« Ce n’est pas assez bon. Vous ne pouvez pas prendre des joueurs qui ne sont pas en forme.

« Si Jordan Henderson dit le matin : « Je ne me sens pas bien » et qu’on vous envoie passer un scan, vous n’avez pas raison !

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Leeds et de l’Angleterre Danny Mills insiste sur le fait que Henderson devrait définitivement rester dans l’équipe d’Angleterre, même s’il souffre toujours de blessures, affirmant que son expérience sera vitale pour les Three Lions.

.

Henderson n’a pas joué une minute en équipe première depuis février

Il a déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de jeudi: «Pourquoi n’iriez-vous pas? Pourquoi ne vous donneriez-vous pas une opportunité? Nous supposons tous que l’Angleterre va sortir du groupe.

« Vous n’avez pas besoin de Jordan Henderson pour commencer ces matchs.

“Je regarde les huitièmes de finale, les quarts de finale, peut-être une demi-finale, vous êtes 1-0, vous êtes sous le cosh, une demi-heure, 25 minutes à jouer, vous obtenez déborder un peu et vous avez besoin de quelqu’un pour organiser les choses, calmer le tout, utiliser son expérience et vous faire traverser le jeu.

«Nous parlons de joueurs qui arrivent et changent le jeu de manière plus positive, il s’agit de marquer des buts et de créer des occasions.

«Mais si vous menez 1-0, Jordan Henderson dans les 25 dernières minutes à venir et organisez simplement ce milieu de terrain, asseyez-vous devant, vous faites traverser ce match, vous faites passer les huitièmes de finale, pourquoi ne l’auriez-vous pas là?

« Pourquoi ne le garderiez-vous pas pour cette expérience ? »