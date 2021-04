Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, convoque une réunion d’urgence entre les joueurs de Premier League alors que la star de Manchester United, Marcus Rashford, se bat en Super League européenne

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a convoqué une réunion d’urgence des joueurs de Premier League en réponse aux projets de Super League européenne.

Les Reds sont l’un des soi-disant “ six grands ” clubs formant une division séparatiste pour laquelle ils n’auraient pas à se qualifier et ne pourraient jamais être relégués, aux côtés d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester City, de Man United et de Tottenham.

Henderson mène la réponse des joueurs

Il est entendu que beaucoup au sein de ces clubs, y compris les joueurs et le personnel, sont tout aussi consternés que la communauté du football dans son ensemble, qui a réagi avec un dégoût universel au cours des 48 dernières heures.

Les 14 autres clubs de Premier League ont tenu une réunion aujourd’hui en votant pour rejeter “ à l’unanimité et vigoureusement ” les plans, tandis que Downing Street a menacé une “ bombe législative ” pour empêcher la proposition d’aller de l’avant.

Les fans de tous les clubs de football sont scandalisés par les plans

Selon le Mail, Henderson organise une réponse collective des joueurs des 20 clubs de Premier League, y compris les «six grands».

Le skipper des Reds a joué un rôle similaire au début de la pandémie COVID-19 au milieu de questions sur les salaires de la Premier League, créant le fonds #PlayersTogether.

Pendant ce temps, la star de Manchester United, Marcus Rashford, une autre figure proactive pendant la pandémie, a clairement exprimé ses sentiments à propos d’une Super League européenne.

L’attaquant anglais a publié une photo sur Twitter d’une citation de Sir Matt Busby qui dit: “Le football n’est rien sans les fans.”

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a félicité Henderson et Rashford pour avoir montré le leadership qui fait défaut aux responsables de leurs clubs.

Il a tweeté: «@JHenderson @MarcusRashford fait encore preuve de leadership! C’est scandaleusement absent des deux clubs pour lesquels ils jouent. Les joueurs doivent se rassembler plus que quiconque, car eux et leurs supporters peuvent arrêter cette #SuperLeagueOut »

L’ancien défenseur de Liverpool Carragher a été impressionné par la réponse