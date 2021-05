Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson, le vainqueur du titre de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et le jeune joueur de l’année d’Arsenal Bukayo Saka manquent à la coupe alors que Trevor Sinclair nomme sa dernière équipe anglaise de 26 joueurs

Trevor Sinclair a nommé les sept joueurs qu’il omettrait de son équipe d’Angleterre pour le Championnat d’Europe s’il était Gareth Southgate la semaine prochaine.

Le patron des Three Lions a nommé une équipe provisoire de 33 joueurs pour le tournoi mardi, mais doit réduire ce nombre à 26 d’ici le mardi 1er juin alors qu’il évalue les blessures de certains de ses joueurs clés.

.

Des décisions encore plus importantes attendent Southgate la semaine prochaine lorsqu’il nomme sa dernière équipe de 26 hommes

Harry Maguire et Jordan Henderson sont deux grands leaders de l’équipe d’Angleterre, mais de graves blessures ces derniers mois ont mis en péril leur place au tournoi.

Le skipper de Manchester United a été exclu de la finale de la Ligue Europa de son équipe contre Villarreal mercredi soir en raison de lésions aux ligaments de la cheville, tandis que Henderson n’a pas joué pour Liverpool depuis février avec un problème à l’aine, bien que Jurgen Klopp ait insisté sur le fait qu’il était complètement rétabli.

Sinclair a été mis au défi de choisir sa dernière équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 sur talkSPORT, Southgate ayant moins d’une semaine pour prendre sa décision.

Et il y a eu de gros cris, notamment en laissant de côté un vainqueur du titre et le meilleur joueur d’Arsenal de la saison.

Il a déclaré à Jim White et Simon Jordan mercredi matin: «Les gardiens de but seraient donc Dean Henderson, Sam Johnston et Jordan Pickford. Pickford est le n ° 1 et Aaron Ramsdale manquerait.

. – .

Henderson ne serait pas dans l’équipe d’Angleterre si Sinclair avait son chemin

«Harry Maguire s’il est en forme, il reste évidemment et s’il ne l’est pas, je pense qu’il abandonne. S’il est de la partie, Ben Godfrey va me chercher, avec Ben White.

«Si vous regardez la position d’arrière droit, nous sommes très chanceux, Aaron Wan-Bissaka n’a même pas fait partie de son équipe.

«Pour moi, le premier sur la feuille d’équipe est Kyle Walker. Il a été injouable cette saison. Il est dedans, donc Kieran Trippier [winner of the LaLiga title with Atletico Madrid this season] va, pour moi.

«Jordan Henderson est absent depuis longtemps et il est un grand leader, mais il est absent depuis trop longtemps, alors il est omis.

«James Ward-Prowse, de la qualité sur coup de pied arrêté, mais nous en avons beaucoup qui peuvent livrer un bon ballon, donc il est également éliminé.

«Avec les attaquants, c’était très difficile. J’ai joué avec l’idée qu’Ollie Watkins n’avait pas assez d’expérience, mais encore une fois, nous n’avons que deux n ° 9.

«La forme de Marcus Rashford mérite d’être discutée car il ne peut pas jouer 90 minutes pour le moment. Si vous avez besoin d’un but dans les 15 dernières minutes, vous choisissez Mason Greenwood, donc pour moi, c’est Bukayo Saka qui y va.

“Il est le joueur de la saison des fans pour Arsenal, mais je pense que dans les positions d’attaque, les autres joueurs ont plus que lui.”

Southgate a admis que l’Angleterre faisait face à une préparation plus compliquée du Championnat d’Europe que toute autre nation alors qu’il jonglait avec les matchs et la forme physique en nommant une équipe plus grande.

.

Saka a sept buts et dix passes décisives à l’aile pour Arsenal cette saison, mais Sinclair ne l’emmènerait pas aux Euros

“Vraiment, je pense que notre situation est plus compliquée que n’importe quel autre pays pour le moment”, a déclaré Southgate lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de nommer une équipe initiale plus importante.

«Nous savons depuis un certain temps que sur ces 33 joueurs, il nous reste 12 joueurs à disputer la finale européenne cette semaine, donc nous aurions toujours besoin de joueurs supplémentaires pour la première partie de notre camp.

«Ajoutez à cela, nous avons des blessures qui sont à différents stades – un couple sur lequel nous avons très peu d’informations pour le moment et un couple qui est de retour à l’entraînement ou de retour dans les matches en Jordanie et Jack Grealish mais toujours pas en s’entraîner systématiquement, pas s’entraîner avec l’équipe dans le cas de Jordan.

«Nous avons donc estimé que plus de temps allait nous aider à prendre de meilleures décisions. J’ai toujours dit que ma préférence était de nommer l’équipe comme étant un 26. Nous avons pu le faire avant la Russie (pour la Coupe du monde 2018).

«Nous avions des joueurs de réserve qui connaissaient leur rôle et c’est toujours une situation préférable, mais nous n’avons pas une main de cartes idéale cette fois.

«Il y a beaucoup d’inconnues. Les informations et les preuves sont vraiment importantes lorsque vous prenez des décisions et nous en aurons beaucoup plus au cours des sept prochains jours et nous serons en mesure de prendre les meilleures décisions possibles.

L’équipe anglaise de 26 joueurs de Trevor Sinclair

Gardiens de but: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kyle Walker

Milieu de terrain: Jude Bellingham, Jesse Lingard, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

Les attaquants: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Greenwood, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Ollie Watkins.