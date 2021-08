Le capitaine des buteurs laissé sur le banc pour le premier match de la saison après la rumeur d’Arsenal

in

Arsenal a été associé au transfert de ses rêves au milieu de terrain de l’AZ Alkmaar Teun Koopmeiners dans le nord de Londres – et il y a eu une évolution intéressante.

Les Gunners ont fait venir Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht cet été, mais Edu a également envisagé d’autres milieux de terrain.

Avec Granit Xhaka attendu depuis longtemps pour Rome, Arsenal avait toute une liste de milieux de terrain qu’ils souhaitaient signer.

Xhaka semble maintenant prêt à rester, mais l’un des joueurs intéressants Edu était Koopmeiners, un fan d’Arsenal d’enfance, après une superbe saison la saison dernière.

Le capitaine de l’AZ, Koopmeiners, a marqué 17 buts et obtenu sept passes décisives la saison dernière, et s’est apparemment mis sur le radar d’Edu avec de superbes performances au milieu de terrain.

De Telegraaf a rapporté en juillet qu’Arsenal était intéressé par la signature de Koopmeiners, bien que cela ait pu dépendre de l’avenir de Xhaka.

Samedi, l’AZ a lancé sa saison d’Eredivisie contre le RKC Waalwijk avec une défaite 1-0, et Koopmeiners a été étrangement laissé sur le banc.

Capitaine de club et joueur vedette, laissé sur le banc ? Après avoir perdu Calvin Stengs et Myron Boadu cet été ? Cela semblait étrange.

Le patron Pascal Jansen a indiqué qu’il avait laissé Koopmeiners de côté parce qu’il ne voulait que des joueurs concentrés sur AZ, estimant que la tête du milieu de terrain pourrait être ailleurs.

L’AZ se prépare apparemment à perdre Koopmeiners avant la date limite de transfert – et si Arsenal le veut, la porte pourrait être ouverte.

