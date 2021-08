Le capitaine des Lions, Alun Wyn Jones, lance un avertissement à l’Afrique du Sud après une deuxième défaite brutale au test et accepte que Warren Gatland apportera des changements

in

Alun Wyn Jones a averti l’Afrique du Sud que ses équipes britanniques et irlandaises des Lions entreraient dans le match de samedi avec l’intention de restaurer leur fierté blessée.

Les Lions se sont effondrés à leur plus lourde défaite depuis l’expédition calamiteuse de 2005 en Nouvelle-Zélande lorsqu’ils ont été écrasés 27-9 au Cape Town Stadium, anéantissant l’avantage acquis en devançant le premier test.

. – .

Jones accepte que l’entraîneur Warren Gatland balancera la hache en réponse à une faible performance en deuxième mi-temps au cours de laquelle 21 points sans réponse ont été concédés

Jones accepte que l’entraîneur Warren Gatland apportera des changements après une mauvaise performance en deuxième mi-temps, mais est convaincu que la série pourra être sauvée lorsque la tournée atteindra son apogée.

«Ce sera évidemment la plus grosse semaine de la tournée maintenant. C’est la dernière chance d’y remédier. Nous avons de la chance d’avoir une autre semaine », a déclaré le skipper des Lions.

« On a beaucoup parlé d’un Springbok blessé, mais je pense que les Lions ont pris un coup et nous devons y remédier.

« Immédiatement après le match, nous nous sommes réunis et avons dit que nous devions rester ensemble. Il y avait beaucoup de contact visuel.

.

Ce fut une bataille intensément physique au Cap alors que les Springboks remportaient le deuxième test

« Tout le monde est bien conscient que Warren apportera des changements – il est connu pour apporter des changements – et nous y retournons.

« Il y aura probablement des opportunités pour certains et il y a certainement un sentiment que nous pouvons probablement y remédier.

« Ce sera intéressant de voir ce que Warren fait avec l’équipe. Mais ce sera certainement une grosse semaine.

Un spectacle épouvantable entaché d’arrêts répétés des fonctionnaires pour examiner les incidents était difficile à regarder et chaque moitié a duré plus d’une heure.

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Après que le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus a publié une vidéo d’une heure sans précédent dans la préparation des critiques de la performance des officiels lors du premier test, l’arbitre Ben O’Keeffe a consulté à plusieurs reprises le TMO Marius Jonker.

Les pauses incessantes ont aidé les Springboks après que leurs préparatifs ont été affectés par une épidémie de coronavirus, tout en empêchant les Lions d’injecter un rythme dans le jeu.

« On a évidemment parlé de tempo, c’est ce qu’on a vu la semaine dernière, et on a essayé de faire ça. Mais nous n’avons pas pu le faire.

« C’est à cause de la gestion du jeu des Springboks. En fin de compte, nous y allons quand le sifflet est activé.

“Beaucoup de choses ont été dites au cours de la semaine sur le fait de parler à l’homme du milieu, alors j’ai essayé d’être aussi respectueux que possible pour essayer d’obtenir ce rythme dans le jeu, mais j’ai évidemment échoué.”

.

Erasmus était une fois de plus “waterboy” pour l’Afrique du Sud après son explosion sur les réseaux sociaux

Avec le niveau des seires à un, tout se résume à un match final entre les Lions britanniques et irlandais et les champions du monde d’Afrique du Sud. Le seul endroit pour l’entendre est sur talkSPORT, une couverture en direct et exclusive à partir de 16h ce samedi.