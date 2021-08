Le capitaine des pompiers de Los Angeles refuse le vaccin contre le covid dans un discours épique .

in

par Ethan Huff, Natural News :

Les responsables gouvernementaux de la Cité des Anges sont furieux contre une vidéo que le capitaine des pompiers de Los Angeles, Christian Granucci, a publiée sur les réseaux sociaux s’opposant au mandat de «vaccin» de la ville contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19).

Dans la vidéo – assurez-vous de la regarder ci-dessous – Granucci dénonce les responsables de la ville de Los Angeles qui tentent de forcer tous les employés publics à se faire injecter la grippe de Wuhan sous peine de sanctions.

“C’est de la tyrannie”, déclare Granucci avec insistance dans la vidéo.

« C’est une question de liberté de choix. Le ministère a déclaré que nous pouvons demander une exemption médicale … ​​c’est une tarte dans le ciel. Nous pouvons même demander des exemptions religieuses, mais ils savent qu’ils ont des solutions pour les contourner. Les vaccins viendront. Et puis après ça, ce sera un booster, et un autre booster et un autre booster. Quand cela se terminera-t-il ? Quand cette tyrannie s’arrêtera-t-elle ?

Le vétérinaire du département de 31 ans refuse d’obéir à une ordonnance de la ville exigeant que tous les employés de la ville présentent une preuve d’injection ou un test covid «négatif» hebdomadaire afin de rester en emploi. Les employés non exemptés ont jusqu’au 7 septembre pour obtenir leur première dose de Pfizer ou de Moderna, et jusqu’au 5 octobre pour obtenir leur deuxième dose.

Les employés de la ville qui optent pour l’injection à dose unique de Johnson & Johnson (J&J) ont jusqu’au 5 octobre pour se faire injecter.

Granucci dit qu’il envisage de mettre un terme à la « tyrannie »

Non seulement Granucci ne prévoit pas de se faire tirer dessus, mais il s’est également engagé à combattre la décision au nom des autres employés de la ville qui ne veulent pas se faire piquer. Il a également fustigé les pompiers et le syndicat représentant les pompiers pour avoir accepté la tyrannie.

“Vous avez décidé de faire de la politique avec nous”, a déclaré Granucci à propos du syndicat des pompiers.

Granucci et ses partisans envisagent en outre de « rechercher un avocat », dit-il, contre la ville de Los Angeles pour avoir tenté de violer les droits des employés de la ville.

“Nous allons vous livrer ce combat, la ville de Los Angeles”, a proclamé Granucci, qualifiant l’avocat anonyme impliqué dans le combat de “requin”.

Les dernières données montrent que bon nombre des personnes admises dans les hôpitaux de la région de Los Angeles avec « covid » sont des patients qui ont récemment reçu une injection. Malgré cela, le conseil municipal local a décidé qu’imposer les coups à tout le monde, y compris les réticents, était le meilleur moyen d’« aplatir la courbe ».

« Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux de LAFD sont à la pointe de la lutte contre le coronavirus depuis près de 18 mois en fournissant des vaccinations, des tests et des soins médicaux d’urgence à des centaines de milliers d’Angelenos », a déclaré Freddy Escobar, président des United Firefighters of LA City, dans une déclaration.

«Lorsque la Ville a fermé ses portes, ce sont nos premiers intervenants qui ont continué à se présenter pour prendre soin de nos résidents face à l’incertitude.»

Plutôt que de permettre aux employés de la ville de prendre leurs propres décisions en matière de santé, Escobar et d’autres pensent que pénétrer de force dans le corps des gens avec des produits chimiques mystérieux est le meilleur moyen de « sauver des vies » et de mettre fin à la plandémie.

“Mon ami à l’église, un capitaine de pompiers à la retraite du comté de LA, dit que le pauvre gars se fait foutre sur les braises parce qu’il est en service et en uniforme”, a écrit un commentateur de Citizen Free Press à propos de Granucci. « Nous espérons que ses collègues pompiers le soutiendront !

“Merci pour l’inspiration”, a écrit un autre. « Ma société m’a donné jusqu’au 31 août pour me plier ou subir le même sort. Bon, il a fallu 4 infirmières pour me retenir quand j’avais 2 ans pour une piqûre… Je n’ai pas beaucoup changé. Ne pas prendre le jab… »

