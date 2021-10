Le capitaine des Windies, Kieron Pollard, dénonce un effondrement «inacceptable» au bâton contre l’Angleterre

L’équipe de Kieron Pollard n’était pas aux courses contre l’Angleterre (Photo: .)

Le capitaine des Antilles, Kieron Pollard, a critiqué l’affichage au bâton de son équipe lors de leur défaite en Coupe du monde T20 contre l’Angleterre.

Les Windies ont été éliminés pour seulement 55 en 14,2 overs par une impressionnante attaque de bowling en Angleterre, avec Adil Rashid prenant quatre guichets, tandis que Moeen Ali et Tymal Mills ont tous deux obtenu deux renvois chacun.

L’Angleterre a chuté à 39-4 dans la course poursuite, mais un 24 invaincu de Jos Buttler les a guidés chez eux par six guichets pour lancer leur campagne de Coupe du monde avec style.

Malgré des défaites décevantes lors des matchs de préparation contre l’Afghanistan et le Pakistan plus tôt cette semaine, les Windies ont été pressentis par beaucoup comme l’un des favoris pour remporter le tournoi.

Mais Pollard a admis que son équipe doit s’améliorer considérablement avant d’affronter l’Afrique du Sud mardi si elle veut progresser davantage dans le tournoi à 12 équipes.

« Il n’y a pas de mots pour l’expliquer, dit-il. «Être groupé pour 55 est inacceptable. Nous acceptons cela – nous acceptons la responsabilité.

L’Angleterre était trop forte pour les Antilles à Dubaï (Photo: .)

«Ce genre de jeux, nous devons juste le mettre à la poubelle et passer à autre chose. Je ne pense pas qu’une sorte de panique s’installera dans le camp.

«Nous devons juste l’accepter – nous devons le prendre sur nos poitrines en tant que grands hommes et passer à autre chose, car c’est un sport international.

« Dans les matchs d’échauffement, l’intensité est parfois un peu réduite avec toutes les équipes.

« Même si l’Afghanistan et le Pakistan ont gagné, l’intensité n’était pas encore si grande. Pour nous, il s’agit de trouver nos sangles.

« Nous n’avons pas bien frappé lors des trois matchs jusqu’à présent et nous devons trouver un moyen d’obtenir un total compétitif au tableau. »



