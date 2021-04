Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a déclaré que perdre le match contre le PSG était «ennuyeux»

La défaite du Bayern Munich sur deux matches en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain va ronger les Bavarois pendant un certain temps.

Ni les joueurs du Bayern Munich ni son entraîneur n’utiliseront les blessures et les maladies que le club a subies ces dernières semaines comme excuse. Au lieu de cela, Manuel Neuer et ses coéquipiers réfléchiront à ce qui aurait pu être.

Manuel Neuer connaît son équipe de son mieux, mais n’a pas atteint son objectif.Photo de Matthias Hangst / .

«Ce n’était pas seulement aujourd’hui. La victoire 1-0 est méritée, mais le résultat de la semaine dernière n’était pas bon », a déclaré Neuer (capturé par FCBayern.com). «C’est ennuyeux, surtout quand on regarde le premier match où nous avons raté beaucoup d’occasions et concédé trop de buts. C’est difficile quand on joue contre une si bonne équipe. Nous avions encore une équipe de premier plan sur le terrain qui a tout donné.

Neuer a également déclaré que la liste du Bayern Munich était un peu épuisée par son calendrier rigoureux.

“Il est, bien sûr, le cas que nous sommes un peu sur nos dernières jambes”, a déclaré Neuer (comme capturé par Tz). «Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné.»

Neuer a tout à fait raison dans son évaluation que les joueurs ont tout donné – et qu’ils étaient sur leurs dernières jambes. L’année civile a été extrêmement difficile pour la liste physiquement et mentalement.

Pour ajouter à cette fatigue mentale susmentionnée, Neuer était encore un autre joueur du Bayern Munich à devoir répondre à des questions sur l’avenir de Hansi Flick.

“Tout le monde a vu comment nous avons joué et que ce n’était pas négatif”, a déclaré Neuer (capturé par Tz). “Les chances sont bonnes que nous soyons champions d’Allemagne, donc nous regardons tout positivement.”