Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, aborde une autre saison réussie

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, s’est entretenu avec le site Web du club pour une interview et a réagi au fait que son équipe remportait un autre titre en Bundesliga.

“C’est incroyable. Avant de changer en 2011, j’étais convaincu que je gagnerais de nombreux titres au FC Bayern. À l’époque, je n’aurais pas cru que ce serait une période aussi fructueuse. Nous savons que nous avons établi un record absolu. Avant chaque saison, il y a donc également l’objectif d’élargir encore davantage cette activité », a déclaré Neuer.

Manuel Neuer a apprécié cette saison et le fait de pouvoir jouer avec – et passer du temps avec – ses coéquipiers au cours de la saison. Photo de Sven Hoppe – Piscine / .

Lorsqu’on lui a demandé comment il voyait la saison étant donné que le club n’avait pas remporté la DFB-Pokal ou la Ligue des champions, Neuer a déclaré que c’était toujours un succès.

«Bien sûr, nous voulons toujours atteindre le maximum. Mais nous savons aussi que beaucoup de choses peuvent arriver dans le sport de compétition, que chaque compétiteur veut célébrer le succès », a déclaré Neuer. «Cette année, en plus du championnat, nous avons remporté la Supercoupe allemande et européenne et la Coupe du monde des clubs. Je pense que nous avons joué un bon football dans l’ensemble. En Ligue des champions, on a aussi eu un peu de malchance lors des matchs contre Paris. C’est toujours une ligne fine.

Neuer a également évoqué la déception que l’équipe a ressentie lors de son élimination de la DFB-Pokal et de la Ligue des champions.

«D’autres équipes ont également eu du mal avec cela. À un moment donné, il vous suffit de prendre une ou deux défaites. Dans la coupe contre Kiel, c’était extrêmement amer avec le but dans le temps d’arrêt et les tirs au but », a déclaré Neuer. «En Ligue des champions, avec Paris, nous avions une belle équipe comme adversaires, donc vous pouvez être éliminé. Bien sûr, c’est difficile.

En ce qui concerne son point culminant personnel pour la saison, Neuer a déclaré qu’il était simplement capable de rivaliser avec ce groupe de joueurs de l’alignement.

«On peut voir au fil des saisons – que nous sommes devenus l’équipe la plus titrée de l’histoire du FC Bayern. Avec tous les succès, c’est d’autant mieux que j’ai joué côte à côte avec de nombreux gars pendant si longtemps et que nous avons façonné une telle époque », a déclaré Neuer. “Alors, c’est bien sûr dommage que l’un ou l’autre quitte le club en été.”