Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, est reconnaissant d’avoir travaillé avec Hansi Flick

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, pourra à nouveau travailler avec Hansi Flick lorsque le joueur de 56 ans prendra officiellement la tête de l’Allemagne après les Championnats d’Europe de cet été.

Néanmoins, Neuer a apprécié le mandat de Flick au Bayern Munich et sait que le manager a joué un rôle énorme en poussant cette équipe “au-dessus” au cours des deux dernières saisons.

«Nous travaillons ensemble depuis 2009 et nous sommes restés en contact même lorsqu’il a terminé avec l’équipe nationale et avant de commencer au Bayern. Nous avons connu des moments très réussis. Je reviendrai sur mon travail et ma relation avec lui avec plaisir à l’avenir », a déclaré Neuer sur le site Web du club. « En tant que capitaine et en tant que personne, je lui suis reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi personnellement, pour le FC Bayern et l’équipe nationale.

Désormais, Neuer pourra créer un autre chapitre avec Flick. Certes, si le manager peut d’une manière ou d’une autre amener l’Allemagne à une Coupe du monde en 2022, son héritage sera cimenté à jamais dans la tradition du football.