Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, franchit le cap des 300 victoires en Bundesliga

Le Bayern Munich et les jalons vont de pair. Cela s’applique non seulement au club, mais aussi aux joueurs. Nous voyons Robert Lewandowski battre et établir des records semaine après semaine, qu’il est parfois difficile de garder une trace de toutes les réalisations. Il en va de même pour le capitaine de l’équipe Manuel Neuer.

Neuer a remporté sa 300e victoire en Bundesliga – lors de son 447e match de championnat – samedi alors que le Rekordmeister battait Hoffenheim 4-0 dans une Allianz Arena pleine à craquer. Le gardien de but n’a plus que 11 victoires pour battre le record de tous les temps détenu par la légende du Bayern et actuel PDG du club, Oliver Kahn (310), le seul joueur devant Neuer sur la liste.

La victoire 5-0 contre le Hertha Berlin lors du troisième match de championnat de la saison a vu le joueur de 35 ans battre le record de Kahn du plus grand nombre de draps propres dans l’élite allemande. Neuer a actuellement un total de 207 feuilles blanches en 447 matchs (46,4%), trois de plus que les 204 de Kahn en 557 matchs (36,6%).

Le skipper pourra-t-il battre le record de Kahn de 310 victoires en championnat en seulement 11 matches ou cela va-t-il prendre plus de temps et d’efforts que cela ?