Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, ravi de commencer avec Julian Nagelsmann

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, était un grand fan de Hansi Flick, mais le gardien vétéran sait que toutes les bonnes choses ont une fin.

Désormais, Neuer travaillera sous la direction de l’ancien manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, et le joueur de 35 ans a hâte de commencer avec le nouveau patron.

« Je m’attends à des discussions animées. Nous connaissons tous son expertise en football », a déclaré Neuer dans une interview avec le site Web du club. « J’ai hâte de travailler ensemble, de relever de nouveaux défis et de nouvelles tâches, même à mon âge. »

Nagelsmann, bien sûr, n’a que 33 ans et sera plus jeune que le capitaine de son équipe. Neuer, cependant, ne pense pas que ce sera si grave. L’expérience de Nagelsmann et ses prouesses d’entraîneur signifieront plus que son âge par Neuer.

« Je ne m’y serais certainement pas attendu il y a quelques années. Mais ce sera une situation normale. Il a déjà acquis beaucoup d’expérience à Hoffenheim et à Leipzig.