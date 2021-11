Le capitaine Lee a fini le dîner des invités ivres et chahuteurs sur le pont inférieur

Un dîner pas si cool.

Capitaine Lee Rosbach a traité sa juste part d’invités tapageurs sur Under Deck, mais le groupe rejoignant la charte lors du tout nouvel épisode de ce soir semble particulièrement exubérant.

Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que ce clip exclusif en avant-première. Dans l’aperçu, on nous présente le principal invité charter Michael et tous ses amis au moment où ils sont sur le point de dîner avec le capitaine Lee. Il est clair qu’ils ont bu, et une fois que Michael répond « Je voudrais plus de bourbon s’il vous plaît » lorsque le chef Stew Chasse à la bruyère lui demande quel type d’eau il préfère, il est clair qu’ils n’ont pas l’intention d’arrêter non plus.

Eh bien, la plupart d’entre eux. L’un des amis de Michael fait remarquer qu’il a encore « trois verres pleins devant lui », mais cela ne le dissuade pas, et à la place, il répond : « Et si je contrôlais ce que je bois ?

Pendant ce temps, mon ami Justin fait également le plein de bourbon.