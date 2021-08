Le capitaine Lee de Under Deck explique comment la saison 9 a été affectée par son absence mystérieuse

À en juger par la bande-annonce, l’étrange absence du capitaine Lee semble être l’élément le plus unique de cette saison de Under Deck. Des visages familiers reviennent faire des ravages dans le département des arts dramatiques, notamment le patron devenu premier lieutenant Eddie Lucas et la chef Rachel Hargrove. Il y a aussi beaucoup de nouvelles recrues qui tiennent apparemment toutes les promesses standard de Under Deck : luttes de pouvoir, blessures, sorties en bateau, etc. Néanmoins, Lucas a récemment déclaré à Vanity Fair que la dynamique entre lui et le capitaine Lee aurait changé au cours de la saison 9. . Il a dit,