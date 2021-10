La star de Under Deck, le capitaine Lee Rosbach, s’est exprimée jeudi devant le Congrès américain pour plaider en faveur de davantage de ressources pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes. Rosbach a été ouvert à propos de la mort de son fils Josh par surdose de drogue et de son impact sur sa famille, et il s’est engagé à utiliser sa plate-forme en tant que star de la télé-réalité pour faire la différence. Cette semaine, il a pu faire un grand pas dans cette direction.

Rosbach a été invité à parler avec le groupe de travail bipartite sur la toxicomanie et la santé mentale du Congrès par le représentant de la Floride, John Rutherford. Il leur a raconté l’histoire de la longue lutte de son fils contre la toxicomanie, que les fans ont peut-être entendue sous une forme ou une autre. Josh Rosback s’est vu prescrire des opiacés après une blessure accidentelle quelconque et en est devenu accro au cours de son processus de rétablissement. Il a fait face à cette dépendance pendant deux décennies avant de décéder en 2019.

Rosbach a raconté au Congrès l’histoire déchirante d’être la première personne à retrouver son fils après sa mort. Il a déclaré: « Je me souviens de chaque seconde de cette journée, comme une scène de film horrible et dévastatrice qui se joue encore et encore dans ma tête. Sauf que ce n’est pas un film, c’est ma réalité. La vue de mon fils sur le canapé est la première image que je vois chaque jour où je me réveille, et c’est la dernière chose que j’imagine chaque nuit avant de m’endormir. C’est ainsi que j’ai passé chaque nuit et chaque jour au cours des deux dernières années. «

Par la suite, Rosbach a déclaré aux journalistes de TODAY Health que parler avec le groupe de travail était cathartique pour lui. Il a déclaré: « Ce fut une dure journée pour moi … Je n’étais pas sûr que j’allais la traverser, mais curieusement, je me sentais mieux après la fin, comme une sorte de thérapie. Même si c’était virtuel , il n’y avait pas une seule personne qui regardait sa montre ou parcourait ses notes. Vous aviez juste 110 % de toute leur attention, parce qu’ils s’en souciaient vraiment. «

Le capitaine a également déclaré qu’il avait attendu un certain temps pour rechercher une opportunité comme celle-ci, craignant de ne pas pouvoir garder son sang-froid lors d’un tel discours. Cependant, il avait l’impression qu’il avait la responsabilité envers son fils et envers les autres personnes aux prises avec une dépendance de raconter son histoire. Il s’est également senti « humilié » par l’expérience de parler aux législateurs fédéraux.

« Je voulais attendre d’être sûr d’être fort, jusqu’à ce que je puisse le terminer et terminer ce que j’ai commencé », a déclaré Rosbach. « Et maintenant que j’ai commencé, je sais que j’ai la force, je possède cette force, pour y parvenir et pour faire une différence. Que nous sauvions une vie, que nous sauvions 10 vies, cela en vaut la peine. Quelqu’un doit faire quelque chose. Cela ne peut pas continuer dans la direction où cela va.

Les données les plus récentes du CDC montrent que l’épidémie de dépendance aux opioïdes et les surdoses n’ont fait que s’aggraver ces dernières années – notamment pendant les périodes d’isolement de la pandémie. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie ou de toxicomanie, veuillez appeler la ligne d’assistance nationale de SAMHSA, 1-800-662-HELP (4357), ou envoyez TALK au 741741.