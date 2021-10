Le capitaine Mark Howard de Under Deck Med « décède subitement » à l’âge de 65 ans

Le capitaine Mark Howard est décédé à l’âge de 65 ans (Photo : Tommy Garcia/Bravo/NBCUniversal via .)

Le capitaine Mark Howard de Under Deck Mediterranean est décédé à l’âge de 65 ans, selon des informations.

Le capitaine, qui était un habitué de la première saison de Below Deck Med « est décédé subitement en Floride la semaine dernière », selon les informations de TMZ.

Un ami de la famille a déclaré au site que sa mort était soudaine et survenue à la maison, bien qu’aucun autre détail n’ait encore été révélé.

Le capitaine Howard, originaire du Michigan, était apparu dans l’émission en 2016, mettant en vedette 13 épisodes alors qu’il était capitaine du yacht Ionian Princess.

Son attitude pragmatique lui avait valu des fans, maintenant les normes du navire tout en s’occupant de son équipage.

Selon sa biographie, le capitaine Howard était capitaine de yacht depuis près de 30 ans, « avec une expérience internationale allant de la navigation du Pacifique Sud à la Méditerranée et aux Caraïbes sur des bateaux privés et charter ».

Il avait également sa licence de pilote et pilotait des hélicoptères comme passe-temps lorsqu’il n’était pas sur l’eau.

Le spectacle s’était avéré un énorme succès, mais le capitaine Mark n’est pas revenu pour la deuxième série ou au-delà.

Il a été remplacé par le capitaine Sandy Yawn, qui a récemment terminé sa cinquième saison dans la série.

La co-vedette de Under Deck, Tiffany Jones, a tweeté : » Le capitaine RIP Mark Howard. Vous étiez une joie d’être autour.

Le capitaine Howard laisse dans le deuil sa femme, Susan.

