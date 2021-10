Le capitaine Mark Howard ‘Sous le pont méditerranéen’ serait décédé à 65 ans

Le capitaine Mark Howard, qui figurait dans la première saison de Under Deck Mediterranean, serait décédé. Il avait 65 ans. Howard est décédé en Floride à un moment donné la semaine dernière, a déclaré un ami de la famille à TMZ. L’ami a déclaré que sa mort était survenue soudainement alors que Howard était à la maison. Aucun autre détail sur les circonstances de sa mort n’a été rapporté. Il laisse dans le deuil son épouse Susan.

Howard a été vu dans les 13 premiers épisodes de Below Deck Mediterranean, un spin-off de la longue série de Bravo Under Deck. Il était connu pour son attitude « le client a toujours raison » et pour être la figure d’autorité de l’émission. Il était le capitaine du superyacht Ionian Princess, qui était dans l’eau au large des côtes grecques pendant la première saison. La deuxième saison a présenté le capitaine Sandy Yawn, qui a commandé tous les bateaux suivants de l’émission, y compris Lady Michelle dans la saison 6 récemment terminée.

RIP Capitaine Mark Howard.

Vous étiez une joie d’être autour 💕 pic.twitter.com/ehbouzK5uS – Tiffany Jones (Copeland) (@NautiYachty) 29 octobre 2021

Selon la biographie Bravo de Howard, il est né et a grandi près d’un lac du Michigan et a été capitaine de yacht pendant plus de trois décennies. Il a été capitaine de bateaux charter et privés dans le Pacifique Sud, la Méditerranée et les Caraïbes au cours de sa carrière. Il avait également une licence de pilote et pilotait des hélicoptères comme passe-temps.

Bien que Howard n’ait été sur le pont inférieur que pendant une saison, l’hôtesse de l’air en chef Hannah Ferrier a déclaré au Bravo’s Daily Dish qu’elle était toujours en contact avec lui. « Le capitaine Mark et moi, nous envoyons un message peut-être une fois par an, juste pour toucher la base », a déclaré Ferrier, rapporte Distractify. « Je l’aime vraiment bien. » Elle a noté plus tard à quel point il était très différent de Yawn. « Je ne pense pas vraiment savoir ce qu’il faisait quand je travaillais avec lui, encore moins trois ans plus tard », a-t-elle déclaré. « Il était comme le contraire de [Captain Sandy]. Il a en quelque sorte conduit le bateau et est resté dans sa cabine, donc c’était charmant. »

Après l’annonce de la mort de Howard, les fans de Under Deck ont ​​adressé leurs condoléances à sa famille. « Je viens de voir le capitaine de Under Deck Med Original Mark Howard décédé hier. Très triste. RIP », a tweeté un fan. « Attristé d’apprendre la perte du capitaine Mark Howard. Il a été si aimable avec notre groupe lors de la saison 1 [Below Deck Mediterranean] et il est devenu un ami. Faire des prières pour sa famille », a écrit un autre.

La franchise Below Deck a été lancée avec la série originale en juillet 2013. Below Deck Mediterranean a suivi en mai 2016, et Below Deck Sailing Yacht en février 2020. Les trois spectacles sont toujours en production.