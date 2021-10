“Le capitaine ne devrait pas aider le BJP directement ou indirectement”: Harish Rawat après qu’Amarinder Singh a annoncé qu’il quitterait le Congrès

in

Les remarques de Rawat interviennent un jour après que Singh ait essuyé des spéculations sur son adhésion au BJP, mais a déclaré qu’il quitterait le Congrès, ce qui, selon lui, allait en s’effondrant, les hauts dirigeants étant ignorés.

Vendredi, le responsable du Congrès du Pendjab, Harish Rawat, a déclaré qu’il n’y avait aucun fait dans les rapports indiquant que le capitaine Amarinder Singh avait été insulté par le parti, ajoutant que la déclaration de l’ancien ministre en chef du Pendjab montrait qu’il subissait “une sorte de pression”. Rawat a également déclaré que le capitaine ne devrait pas aider le BJP « directement ou indirectement ».

Rawat, s’adressant aux médias aujourd’hui, a déclaré : « Aucun fait dans les rapports selon lequel le capitaine Amarinder Singh a été insulté par le Congrès. Il ressort des récentes déclarations du capitaine qu’il subit une sorte de pression. Il devrait repenser et ne pas aider le BJP directement ou indirectement. »

Un jour après avoir rencontré le ministre de l’Intérieur Amit Shah, ce qui a déclenché des spéculations sur son adhésion au BJP, Singh a déclaré qu’il quitterait le Congrès car il avait été “totalement humilié” et n’était pas digne de confiance.

