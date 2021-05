Le capitaine Wes Morgan, vainqueur de la Premier League de Leicester, prendra sa retraite à la fin de la saison après une brillante carrière de 19 ans

La légende de Leicester, Wes Morgan, prendra sa retraite à la fin de la saison, a confirmé le club vendredi.

Morgan a dirigé les Foxes à la surprise de leur victoire 5000-1 en Premier League en 2016, puis les a aidés à soulever la FA Cup pour la première fois le week-end dernier.

Wes Morgan a remporté la Premier League avec Leicester en 2016

L’arrière central a été une figure clé du club au cours de l’une des meilleures périodes de leur histoire.

Le joueur de 37 ans, qui a eu des problèmes de dos cette année, met fin à une carrière de joueur senior de 19 ans.

Le président de Leicester, Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha, a déclaré: «Wes a été l’un des plus grands serviteurs de Leicester City, menant l’équipe à travers la période la plus réussie du club et aidant à établir les normes qui ont fait avancer le club.

Morgan a fait une apparition tardive lors de la finale de la FA Cup le week-end dernier contre Chelsea

«Grand frère de tous ceux avec qui il a joué, solide représentant de l’équipe et source précieuse de conseils auprès des managers et des cadres supérieurs du club, sa contribution a été énorme.

«Wes a montré tout au long de sa carrière à Leicester City qu’il avait beaucoup à offrir en dehors du terrain. Je suis ravi de voir comment nous pouvons l’aider à façonner sa carrière après le football et comment le club peut continuer à bénéficier de son expérience, de ses connaissances et de sa passion pour le football.

Morgan a rejoint les Foxes de Nottingham Forest en 2012 et les a aidés à se qualifier en Premier League, remportant le titre de champion en 2014.

Morgan est à Leicester depuis neuf ans et fait 324 apparitions

Il a disputé 324 matches et marqué 14 buts avant le dernier match de la saison de dimanche contre Tottenham.

Le lauréat du titre Christian Fuchs quitte également le King Power Stadium à l’expiration de son contrat cet été.

Fuchs a déménagé au King Power Stadium lors d’un transfert gratuit en 2015 et a fait 32 apparitions lorsque les Foxes ont remporté la Premier League.

Au total, l’international autrichien a joué 152 fois pour Leicester, marquant trois buts et, comme Morgan, a aidé le club à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en 2017.

Leicester fait également ses adieux au milieu de terrain Matty James, qui partira à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

James, qui a rejoint Manchester United en 2012, a subi une grave blessure au genou à la fin de la saison 2014-15, ce qui lui a permis de rater la campagne des Foxes.

Il a également été gêné par un problème d’Achille et a passé du temps en prêt à Barnsley et Coventry.

