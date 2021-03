Le capital-risque de Seattle, Daniel Li, quitte Madrona pour lancer une nouvelle startup Plus, qui vient de lever 5,5 millions de dollars

Chloe Qi et Dan Li, cofondateurs de Plus. (Photos Plus et Madrona)

Daniel Li quitte la société de capital-risque de Seattle Madrona Venture Group pour lancer une nouvelle startup.

Li, qui a rejoint Madrona en 2015 et a été promu partenaire en janvier, dirige une nouvelle société appelée Plus. Il est rejoint par Chloe Qi, une ancienne collègue du Boston Consulting Group qui travaillait auparavant pour la startup Webflow de Bay Area.

Les co-fondateurs ne partagent pas grand-chose sur la nouvelle startup, qui, selon Li, «se trouve carrément au centre de deux de mes principaux thèmes d’investissement chez Madrona: pas de code / code bas et productivité« multijoueur ».

«L’objectif du produit initial est de créer un moyen facile pour les clients de voir et de partager des données en direct à partir de n’importe quel autre outil», a-t-il ajouté.

La société a levé un tour de table de 5,5 millions de dollars auprès de Madrona et Positive Sum. Les autres bailleurs de fonds incluent des fondateurs et des PDG d’entreprises telles que Smartsheet, Evernote, Auth0, Qumulo et Rec Room.

Li, qui écrit également le bulletin d’information de DL sur les startups du Pacifique Nord-Ouest, a déclaré qu’il «fera toujours partie de la famille Madrona» et qu’il restera partenaire de l’entreprise, qui a levé 345 millions de dollars pour son 8e fonds en décembre.

Li a parlé du pouvoir des communautés en ligne et de ses autres thèmes d’investissement préférés dans un récent podcast ., 2025: Aujourd’hui, demain. Écoutez ci-dessous, uneabonnez-vous à 2025: demain, aujourd’hui dans n’importe quelle application de podcast pour capturer les futurs épisodes.