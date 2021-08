Le capital-risqueur Bill Gurley préfère Ethereum à Bitcoin et prend une position personnelle dans l’ETH – Altcoins Bitcoin News Crypto new media

in

Le capital-risqueur Bill Gurley a pris une position personnelle dans l’éther parce qu’il “a été influencé par les arguments de la foule d’Ethereum”. Il a expliqué que c’est “la façon la plus intelligente de jouer si vous allez avoir une exposition cryptographique”.

Bill Gurley préfère Ethereum au Bitcoin

Bill Gurley, associé général de Benchmark, une société de capital-risque de la Silicon Valley à San Francisco, en Californie, a partagé son point de vue sur la crypto-monnaie dans une interview avec Bloomberg la semaine dernière.

Il a commencé par admettre qu’il tardait à se lancer dans la cryptographie parce qu’il se concentrait sur les inscriptions directes et n’a pas passé beaucoup de temps sur le sujet jusqu’en avril de cette année, lorsqu’il a consacré pas mal de temps à la lecture sur les cryptomonnaies. Gurley a partagé :

Je dois dire que j’ai été influencé par les arguments de la foule d’Ethereum. Et donc, j’ai pris une position personnelle.

Sans préciser combien il a investi dans ETH, le capital-risqueur a souligné que l’investissement était personnel et non pour son entreprise.

“Je suis influencé par la foule d’Ethereum”, a-t-il réitéré. « Le parti qui est impliqué semble être bien plus pragmatique. Ils semblent être ouverts aux changements et font essentiellement plusieurs changements qui, je pense, réduiront les frais et seront très bénéfiques. La communauté des développeurs est clairement dans le camp d’Ethereum.

Le capital-risqueur a déclaré :

Je pense qu’il y a un ESG [Environmental, Social, and Governance] bénéficier une fois qu’ils passent à la preuve de participation par rapport au bitcoin. Cela me semble être la façon la plus intelligente de jouer si vous allez avoir une exposition crypto.

Gurley a précisé qu’il n’est pas un maximaliste et qu’il ne prétend pas que tout le monde doit être exposé à la cryptographie.

Il a également commenté la plateforme de trading Robinhood qui a récemment déclaré que plus de la moitié de ses revenus provenaient de la crypto-monnaie et 62% de ses revenus crypto provenaient du dogecoin (DOGE). Le capital-risqueur a déclaré que ce n’était pas un modèle commercial solide, ajoutant qu’il considérait Robinhood plus comme un casino que comme une plate-forme d’investissement.

