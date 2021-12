Le capitalisme est-il compatible avec la conservation de la planète ?

31/12/2021 à 10h03 CET

Joan Lluís Ferrer

Une équipe scientifique multidisciplinaire de l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), de l’Université des îles Baléares (UIB) et de l’Institut méditerranéen d’études avancées (IMEDEA) a publié un article dans la revue scientifique Conservation Biology dans lequel ils présentent les preuves empiriques qui montrent que La croissance économique illimitée est le principal moteur de la perte de biodiversité et ils défendent et proposent des mesures vers une décroissance durable.

L’article comporte une analyse critique de la perte de biodiversité et de ses causes, ainsi que des contradictions sur lesquelles repose l’agenda politique actuel pour la conservation de la biodiversité.

« Le métabolisme socio-économique du capitalisme (c’est-à-dire les flux de matières et d’énergie qui déplacent les sociétés humaines) est basé sur une croissance économique en constante expansion & rdquor;, indique la première phrase de l’étude, dont le premier auteur est Joan Moranta, chercheur à l’Institut espagnol d’océanographie et premier auteur de l’ouvrage.

Pour répondre à ces besoins matériels et énergétiques, comme l’explique l’article, une partie importante de la planète a été profondément transformée, avec les conséquences négatives qui en découlent pour la biodiversité.

Extraction de charbon en Inde | Altaf Qadri / AP

L’expansion de l’agriculture intensive, de la foresterie, de la pêche, de l’aquaculture, de l’industrie, de l’urbanisation et des transports motorisés ne sont que quelques-unes des activités économiques qui modifient les écosystèmes terrestres, aquacoles et marins, ce qui a entraîné, entre autres, la pandémie de Covid-19.

Dans l’article, les auteurs montrent la relation entre croissance économique et biodiversité et proposent, dans le cadre d’une stratégie de décroissance durable, quelques mesures pour faire face aux problèmes socio-écologiques qui en découlent.

L’efficacité douteuse de l’« économie verte »

Il se trouve qu’une grande partie des experts en développement durable soutiennent que la croissance économique est nécessaire pour protéger la biodiversité, considérant qu’une telle croissance parvient à augmenter les bénéfices grâce à des améliorations de l’efficacité technologique, tout en réduisant la consommation de matériaux, d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Selon les chercheurs, les défenseurs de cette position suggèrent qu’il est ainsi possible de dissocier croissance économique et dégradation de l’environnement., une idée sur laquelle repose la soi-disant économie verte ou capitalisme vert.

Cependant, l’étude rappelle que de nouvelles preuves continuent d’apparaître montrant les impacts dévastateurs sur la biodiversité dérivés de l’extraction des ressources naturelles associées à l’expansion de l’activité économique. Malgré cela, les idées les plus récentes autour du développement durable continuent de suggérer que la croissance économique est compatible avec des limites biophysiques planétaires et plaider pour la conservation de la biodiversité par une croissance illimitée.

« Des îles de conservation dans une mer de dégradation »

Les auteurs soulignent que les politiques de conservation actuelles suivent, presque exclusivement, les postulats de l’économie conventionnelle, et donner lieu à des programmes internationaux de conservation de la biodiversité axés sur des mesures de conservation fondées sur la promotion de nouvelles aires protégées et sur la superficie des terres et des mers qui doivent être isolées des systèmes de production. C’est ce que certains auteurs ont défini comme des « îlots de conservation » dans un « océan de dégradation ».

Navire cargo | Shutterstock

L’article résume les principaux résultats des études existantes sur la contradictions entre croissance et conservation de la biodiversité. Après des décennies à défendre la compatibilité entre conservation et croissance, les preuves scientifiques pointent vers une véritable émergence de la biodiversité.

Ainsi, le travail conclut que le capitalisme n’est pas compatible avec la protection de la biodiversité et que les programmes de conservation actuels axés sur la croissance sont très inefficaces, car la croissance est à l’origine de l’effondrement biologique.

« Le métabolisme du capitalisme n’est pas compatible avec une économie qui respecte les limites de la biosphère. Les programmes de conservation de l’environnement et de la biodiversité basés sur & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; sur la croissance économique sont inefficaces. Pour assurer la croissance, l’extraction continue de valeur et la marchandisation de la nature sont nécessaires pour sauvegarder le capital, qui en soi constitue l’une des contradictions les plus critiques du capitalisme & rdquor;, note l’étude.

« Une économie capitaliste non seulement épuise la base matérielle de leur reproduction, mais détériore également les conditions biophysiques qui permettent la vie sur Terre », ajoute-t-il.

Solution : décroissance durable

Face à cette situation Quelle est l’alternative ? Les auteurs rappellent qu’il est possible de garantir une meilleure conservation et préservation de la biodiversité grâce à une stratégie globale de décroissance durable, c’est-à-dire la réduction du volume global de l’économie actuelle, dans le but de réduire la détérioration de la base de ressources planétaires et la dégradation de l’environnement planétaire qui en résulte.

« Il est nécessaire que les nations du monde avancent vers une économie moins matérielle et plus tournée vers les services sociaux. Ce modèle conduira à de nouveaux objectifs sociaux, au-delà du PIB, et améliorera le bien-être humain et la nature & rdquor;, note l’étude.

« Il est nécessaire de changer le fonctionnement des institutions financières, politiques, académiques et sociales. Un avenir meilleur peut être atteint grâce à une réduction démocratique et redistributive de la taille biophysique de l’économie mondiale par un déclin durable, plutôt qu’un déclin économique conduisant à des crises capitalistes provoquant des récessions et une détérioration des conditions sociales & rdquor;, ajoutent les auteurs.

Mine à ciel ouvert | Pixabay

Une décroissance durable aiderait également l’humanité à s’adapter à un avenir avec moins de ressources et plus de conflits sociaux, disent-ils. « Il faut prendre en compte les limites de la croissance sur une planète aux ressources finiess, ainsi que la capacité de charge écologique et sociale limitée ; il ne suffit pas de rechercher des gains d’efficacité & rdquor ;.

Selon les chercheurs, certaines de ces activités qui pourraient être promues dans le cadre d’une stratégie globale de décroissance durable seraient une transition énergétique juste, la réduction de la production de déchets grâce à la refonte des processus de production pour faciliter la réutilisation et le recyclage des composants des produits, la l’interdiction de l’obsolescence programmée, la promotion de l’agroécologie ou la promotion des services de soins, de santé et d’éducation.

Les auteurs de l’étude sont Joan Moranta et Manuel Hidalgo, chercheurs au Centre océanographique des Baléares de l’IEO ; Catalina Torres et Ivan Murray, de l’Université des îles Baléares ; Hilmar Hinz, de l’Institut méditerranéen d’études avancées (IMEDEA, CSIC-UIB) ; et Adam Gouraguine de l’Université de Newcastle.

Étude complète: https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13821