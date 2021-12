Le capitalisme mal répartit les ressources. Web 3 Tech peut vous aider

Regardez une carte de l’Afrique. Ce n’est pas un miracle que tant de frontières soient des lignes droites, et ce n’est pas un hasard si ces lignes droites aléatoires ont causé des complexités politiques indicibles. En ce sens, les nations africaines sont comme de l’argent : une fiction imposée à l’ensemble du globe par quelques décideurs.

Bref, l’argent est une fiction collective, une technologie culturelle utilisée pour la réaffectation des ressources, un moyen de tracer des frontières autour de tout. C’est un concept relativement nouveau dans l’histoire humaine – (le capitalisme n’a que quelques centaines d’années) – mais c’est déjà un paradigme dépassé. Et à ce stade, malgré les cadeaux qu’il a fait à l’humanité, cela fait plus de mal que de bien.

Finalement, l’argent sera remplacé par autre chose. Cela semble controversé, mais c’est une simple vérité que tout ce que les humains inventent est remplacé par la prochaine invention. La seule question est de savoir à quelle vitesse l’humanité peut effectuer une transition vers de meilleures solutions, ou peut-être, si nous pouvons effectuer une transition suffisamment rapide pour éviter un désastre indicible.

L’industrie de la crypto-monnaie explore ce que cela pourrait être. Cependant, dans l’ensemble, la qualité addictive de l’argent a drogué les personnes les plus intelligentes de l’industrie en leur faisant croire qu’elles effectuent des changements révolutionnaires alors qu’en fait, elles effleurent à peine la surface de ce qui est possible.

Grace Rachmany est consultante DAO avec DAOleadership. Cet article fait partie de Semaine de l’avenir de l’argent, une série explorant les différentes (et parfois étranges) façons dont la valeur évoluera à l’avenir.

Route vers nulle part

Jusqu’à présent, l’industrie de la crypto-monnaie a principalement accéléré et exagéré les pires aspects de l’argent : volatilité, centralisation du capital entre les mains de quelques-uns, déséquilibre du capital financier par rapport au capital productif et gaspillage d’électricité.

À certains égards, la crypto est meilleure que la monnaie fiduciaire : elle n’est pas basée sur la dette et elle n’est pas intrinsèquement liée au pouvoir gouvernemental. Mais après plus d’une décennie, il est juste de dire que la blockchain n’a fait qu’une infime entaille dans la résolution des problèmes d’inégalité ou de responsabilité. C’est un bon premier essai, mais pas beaucoup plus.

Des définitions euphémiques de ce qu’est l’argent jonchent le premier tronçon sur la route vers nulle part. Contrairement à la pensée économique traditionnelle, la monnaie n’est pas une réserve de valeur ou un transfert de valeur. L’argent stocké dans les comptes des milliardaires ne sera jamais libéré dans l’économie, il ne stocke donc rien d’autre que le statut. Payer quelqu’un en dessous du salaire de subsistance pour faire un travail qu’il déteste ne transfère pas de valeur, du moins pas les valeurs que la plupart des gens ont.

Avant de réorganiser la monnaie, éliminons les euphémismes et identifions la fonction première de la monnaie :

L’argent réaffecte les ressources

Nous utilisons l’argent pour coordonner des activités à grande échelle et assurer les besoins de base. Nous l’utilisons également comme indicateur de reconnaissance, d’appréciation, de confiance, de relation, de soutien sociétal et quelques autres choses. Aux fins de l’ingénierie d’un remplacement de l’argent, concentrons-nous sur la réaffectation des ressources.

Lorsque vous considérez l’argent comme un outil de redistribution des ressources, il apparaît souvent inefficace et alambiqué. Prenez le rétro-éclairage de votre clavier : Tous les composants du rétro-éclairage du clavier et l’électricité consommée – c’est tout le capital réaffecté. Quand on pense à toutes les ressources réaffectées à cause de tout le rétroéclairage du clavier dans le monde, c’est difficile à justifier.

Lorsqu’il s’agit de réaffecter des ressources, dans un monde où il n’y a pas de pénurie d’alimentation ou d’éducation de base, aucune pénurie de vêtements, aucune pénurie de biens de consommation et aucune pénurie de personnes pour prendre soin les unes des autres, l’argent fait un travail insatisfaisant de réaffectation des ressources . Dans un monde où il y a une pénurie d’air pur, d’eau propre et d’écosystèmes pour soutenir la vie, l’argent fait un travail désastreux de réaffectation des ressources.

ça pourrait être différent

Lorsque l’argent a été inventé, il était impossible de mesurer avec précision tout ce qui entre dans la fabrication d’un produit et encore plus impossible d’afficher cette information à tous ceux qui ont été en contact avec ce produit. Désormais, il est technologiquement possible d’enregistrer, de suivre et de rapporter beaucoup plus d’informations que nos ordinateurs ne peuvent en traiter.

Nous pourrions certainement faire mieux qu’un système monétaire en termes d’enregistrement de la manière dont nous réallouons les ressources (ou échangeons et transférons la valeur, si vous insistez).

La possibilité de créer de nouvelles formes d’« argent » n’est que le point de départ de l’industrie de la blockchain. L’argent mesure quelque chose, mais il est difficile de définir exactement ce qu’est ce « quelque chose », c’est pourquoi les gens utilisent « valeur » comme un euphémisme.

La grande question est : que devrions-nous mesurer ? Ci-dessous, je donne un exemple de ce que nous pourrions mesurer comme point de départ pour réfléchir à la façon dont le remplacement de l’argent pourrait représenter plus précisément la valeur. L’exemple serait utile si le but de l’économie était de redistribuer de manière optimale la ressource communément appelée « nourriture ».

Réaffectation de nourriture

L’argent nous permet de mesurer les fonds dépensés pour la réduction de la pauvreté, le revenu par personne ou par famille, le montant dépensé pour la nourriture, le coût de l’alimentation d’une famille et la valeur monétaire de la nourriture gaspillée. Rien de tout cela n’est vraiment une mesure de la faim.

De nouvelles « devises » pourraient suivre :

Combien de personnes sont restées sans repas chaque jour, en fonction de la région, de la ville et du quartier. Distance parcourue par la nourriture. La distance pourrait être un indicateur de l’impact écologique, de la valeur nutritionnelle et du soutien aux producteurs locaux. Quantité de nourriture gaspillée dans une région donnée. Quantité et emplacement de la nourriture approchant sa date de péremption. Cultures qui ne seront pas utilisées/non récoltées pour une raison quelconque (forces du marché, temps, pénurie de main-d’œuvre).Espace vide dans les voitures des gens voyageant de la nourriture sur le point d’expirer à l’endroit où les gens sont allés sans repas hier.

Les communautés et les nations pourraient optimiser ces types de mesures pour réduire la faim. Imaginez s’il était simple de découvrir s’il y avait une famille sur votre trajet aller-retour au travail qui manquait régulièrement de nourriture et que la cafétéria de votre bureau avait généralement des restes de nourriture le mardi. Imaginez si votre ville était en concurrence avec d’autres villes de la région pour éliminer les assiettes vides et réduire le gaspillage de nourriture.

Imaginez si un pays où tout le monde avait déjà de la nourriture travaillait à réduire la distance entre les gens et leur approvisionnement alimentaire. Les impacts seraient profonds sur la valeur nutritionnelle préservée, l’environnement et les relations entre l’homme et le sol.

Indiquer la richesse

L’exemple de la nourriture est considérablement simplifié, mais c’est quelque chose que tout le monde peut comprendre et que n’importe quelle société peut mesurer. Daniel Schmachtenberger, dans sa récente apparition sur le podcast « Joe Rogan Experience », a mentionné les faibles taux de dépendance comme indicateur général de la satisfaction et du bonheur de la population. Ni la dépendance ni la nourriture sur assiette ne sont un indicateur parfait, mais les deux sont de bien meilleurs indicateurs de la santé d’une société que le produit intérieur brut (PIB). De même, ils sont faciles à comprendre et à mesurer. Enfin, ils sont meilleurs que le PIB en tant qu’indicateurs d’actions correctives appropriées.

Un enveloppement Web 3

Nous sommes à un moment de l’histoire où beaucoup de gens ne font pas confiance aux gouvernements pour gérer ces types de complexité. Heureusement, si vous lisez ceci, vous êtes quelqu’un dans le monde du Web 3. Il est assez facile de voir comment une combinaison de technologie de grand livre distribué, d’identité souveraine, de preuve de connaissance zéro et de transparence de la chaîne d’approvisionnement pourrait être combinée pour créer un ensemble de mesures simples mais révélatrices des résultats que les gens veulent vraiment dans leur économie.

Bien qu’il ne soit pas évident que la société dépasse l’argent, il est évident que nous devons recalibrer nos systèmes de mesure de la valeur et de réaffectation des ressources. La blockchain nous en offre l’opportunité. En profiterons-nous ?

