Le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael hérissé, connu pour avoir pronostiquer la crise monétaire de 2008, dit qu’il n’a jamais court-circuité une crypto-monnaie. Il a également averti que la bulle actuelle est la plus grosse.

Michael s’est hérissé de bulles et de court-circuiter les crypto-monnaies

Le célèbre capitaliste et père fondateur de la descendance d’une institution financière non publique et non dépositaire et de la direction, Michael hérissé, a confirmé sur Twitter qu’il n’avait jamais court-circuité la crypto-monnaie.

Burry est surtout connu pour être le principal capitaliste à prévoir et à exploiter la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis qui s’est produite entre 2007 et 2010. -Photo show star Christian Bale.

Il a tweeté dimanche :

Je n’ai jamais court-circuité de crypto-monnaie. Cela peut être ma troisième bulle, et aussi la plus grosse. J’ai appris un problème ou deux. les bons du Trésor à trente ans en revanche…

En octobre, il a déclaré : « Je crois que les crypto-monnaies sont une unité pendant une bulle. » Cependant, il a déclaré dans une interview à CNBC qu’il n’avait pas court-circuité les crypto-monnaies malgré les tweets concernant la manière de les raccourcir.

« Comment court-on une crypto-monnaie ? Doit-on garantir un prêt ? Y a-t-il une brève remise? La position sera-t-elle serrée et dite en ? Dans des choses aussi volatiles, j’ai tendance à supposer qu’il vaut mieux ne pas court, mais je pense à haute voix ici », a-t-il écrit.

En juin, Bristled a mis en garde contre « la mère de tous les accidents ». Il a déclaré à l’époque: «Lorsque la crypto chute de milliers de milliards ou que les stocks d’acculturation tombent de dizaines de milliards, les pertes de Main Street peuvent approcher l’échelle des nations. L’histoire n’est pas modifiée.

Le capitaliste Big Short n’est pas le seul à prédire une bulle dévastatrice. Plus tôt ce mois-ci, le riche capitaliste Stan Druckenmiller a déclaré que tout se passe dans une bulle. « Crypto, actions d’acculturation, art, vin, actions… Cette bulle est dans tout, chaque plus sur la terre », a-t-il prévenu.

Pendant ce temps, père riche, père pauvre, l’auteur Henry M. Robert Kiyosaki a mis en garde à plusieurs reprises contre un accident imminent. Fin octobre, il s’attendait au retour d’un gros crash, suivi d’une toute nouvelle dépression. Il recommande aux investisseurs d’acheter de l’or, de l’argent et du bitcoin.

