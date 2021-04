Le Capitole américain peut-il permettre l’accès du public tout en restant à l’abri des attaques terroristes? ⋆ 10z viral

Après qu’un homme a pénétré dans les barricades du Capitole des États-Unis cette semaine, le général Russell Honoré a déclaré que le bâtiment était plus une cible que jamais.

Image via capture d’écran

Le général discutait de l’attaque, qui a fait un officier mort et un autre blessé avec George Stephanopoulos. L’animateur a commencé par demander: «Nous ne savons pas exactement ce qui a motivé le tueur vendredi, mais il semble de plus en plus clair que le Capitole est de plus en plus une cible.»

Absolument », a répondu Honoré. «De l’intérieur du Capitole, en parlant à de nombreux membres du Congrès du côté sénat et du côté de la maison, des deux partis, ils nous ont tous laissé l’impression que la mission numéro un est de sécuriser le Capitole t assurez-vous qu’il a 100% public accéder. C’est quelque chose qui a été apprécié par tous les membres du congrès à qui nous avons parlé au cours des 6 semaines où nous y étions.

Le général a poursuivi: «En fin de compte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, la police du Capitole doit être prête à protéger ce Capitole. C’est la seule force de police en Amérique qui travaille pour le Congrès… Il est conçu et construit pour protéger ce bâtiment. Et pourtant, il y a ceux qui ont fait des commentaires sournois sur le fait que «ils ont tous ces policiers pour protéger un bâtiment». Oui, c’est le bâtiment le plus important d’Amérique parce que c’est le siège de notre démocratie. Si ce bâtiment et les gens qui s’y trouvent ne fonctionnent pas, nous n’avons plus de démocratie.