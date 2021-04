Le Capitole des États-Unis est verrouillé après que la voiture a percuté deux policiers – suspect par balle | Monde | Nouvelles

Verrouillage de Capitol Hill: la voiture endommagée reste à la barrière

La police de Capitol Hill a verrouillé le bâtiment historique et les bureaux du Congrès après qu’un homme a conduit sa voiture dans des policiers avant de sauter armé d’un couteau, a déclaré NBC. La police a déclaré que deux membres de la force, ainsi que le suspect, avaient été transportés dans un hôpital voisin pour y être soignés à la suite de « l’incident critique ». Le suspect est décédé des suites de ses blessures. NBC News a déclaré que deux responsables de l’application de la loi avaient déclaré au réseau que le conducteur de la voiture avait sauté avec un couteau avant d’être abattu par des policiers.

CNN a cité un responsable de l’application de la loi confirmant qu’au moins un des policiers avait été poignardé.

Des dizaines de voitures de police, marquées et non marquées, ont couru vers le bâtiment du Capitole et toutes les routes menant au complexe ont été bloquées.

Un hélicoptère a été vu atterrir sur le front est du Capitole et des membres du public ont reçu l’ordre de quitter la zone.

Les vidéos de la scène montraient ce qui ressemblait à deux personnes sur des civières chargées dans des ambulances.

Des photos ont montré une voiture bleue s’est écrasée dans une barricade et des secours soignant quelqu’un dans l’allée du Capitole.

Le Capitole américain est verrouillé après des informations faisant état de personnes abattues – « Menace pour la sécurité extérieure » (Image: NBC)

Capitol Hill a été mis en lock-out après que deux policiers ont été blessés (Image: GETTY)

La police du Capitole a tweeté: « INCIDENT CRITIQUE: L’USCP répond au point d’accès des véhicules de North Barricade le long de l’avenue de l’Indépendance pour avoir signalé que quelqu’un avait percuté un véhicule dans deux agents de l’USCP.

« Un suspect est en détention. Les deux policiers sont blessés. Tous les trois ont été transportés à l’hôpital. »

Ils ont ajouté plus tard une correction indiquant que l’incident s’était produit sur Constitution Avenue, et non sur Independence Avenue.

La force a ajouté: « En raison de la menace de sécurité extérieure à la barricade nord du Capitole américain, les fermetures de routes suivantes sont en vigueur: Constitution Avenue entre Second Street NE et First Street NW, First Street entre Constitution Avenue NE et Independence Avenue SE. «

Des policiers montent la garde près du lieu de la fusillade (Image: GETTY)

La Garde nationale a été brouillée pour protéger la région, avec une vidéo montrant des dizaines de membres de la réserve militaire debout derrière une barricade.

La Garde nationale a confirmé qu’elle avait déployé cet après-midi une «Force d’intervention immédiate (IRF) composée de soldats et d’aviateurs de la Garde nationale dans le complexe du Capitole pour soutenir la police du Capitole des États-Unis».

Ils ont déclaré qu’aucun membre de la Garde nationale n’avait été blessé dans l’incident.

Le bureau a déclaré que quelque 2 300 membres se trouvaient dans la capitale américaine pour soutenir les autorités locales, étatiques et fédérales.

Vers 13 heures à Washington (18 heures au Royaume-Uni), le Capitole a été mis en lock-out.

Les agents ont dit au personnel de rester à l’intérieur et de ne pas s’approcher des portes et des fenêtres.

Ceux qui se trouvaient à l’extérieur du bâtiment ont reçu pour instruction de «se mettre à l’abri».

La police a annoncé qu’elle tiendrait un point de presse à 14h45 heure locale (19h45 heure britannique).

Un hélicoptère atterrit près du Capitole américain (Image: Twitter)

Une voiture a percuté une barricade près du Capitole américain (Image: NBC)

Les autorités n’ont commencé qu’au cours des deux dernières semaines à retirer l’anneau extérieur de hautes clôtures surmontées de barbelés érigées autour du vaste complexe du Capitole après une attaque le 6 janvier par des milliers de partisans du président de l’époque, Donald Trump.

Il s’agit de l’incident sécuritaire le plus grave sur le site depuis l’attaque d’il y a trois mois qui a fait des dizaines de blessés et cinq morts.

Le chef de la minorité au Sénat McConnell a offert ses prières pour les officiers blessés.

La police a bouclé toutes les rues menant au Capitole américain après la fusillade (Image: GETTY)

Le républicain a déclaré: « Prier pour les officiers de la police du Capitole des États-Unis qui ont été attaqués au Capitole. Nous apprenons toujours ce qui s’est passé.

« Je remercie tous les USCP et les premiers intervenants qui sont sur les lieux. »

En raison de la suspension du Congrès, la plupart des législateurs n’étaient pas à Capitol Hill lorsque l’épisode s’est déroulé.

Cependant, de nombreux collaborateurs du personnel se trouvaient dans et autour du complexe pour travailler ou recevoir des vaccins Covid.

Le président Joe Biden avait auparavant quitté Washington pour Camp David dans le Maryland, la retraite traditionnelle des présidents.

Ceci est une nouvelle de dernière heure … Plus à suivre …