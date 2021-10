Le Capt Amarinder Singh annonce le lancement d’un nouveau parti, pour révéler bientôt le nom et le symbole

Le Capt Amarinder Singh a déclaré aujourd’hui qu’il attendait l’approbation d’EC pour le nom et le symbole de son nouveau parti.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a confirmé aujourd’hui qu’il lancerait un nouveau parti, mais s’est abstenu de révéler son nom et son symbole. Singh a déclaré qu’il avait demandé un nouveau nom et un nouveau symbole de parti et qu’il attendait un hochement de tête de la commission électorale. Singh a déclaré qu’il fera une annonce officielle une fois qu’il aura obtenu l’autorisation de la CE. Il a également déclaré qu’il aurait une alliance avec le BJP et d’autres partis partageant les mêmes idées.

Le Capt Singh a également déclaré que son parti contestera les 117 sièges lors des prochaines élections à l’Assemblée du Pendjab. Singh a ajouté qu’en ce qui concerne Navjot Singh Sidhu, il présentera un candidat contre le chef du Congrès du Pendjab, quel que soit l’endroit où il combat. Il a également ajouté que de nombreux dirigeants du Congrès rejoindront son parti.

S’adressant aux médias à Chandigarh, Singh a énuméré ses réalisations en tant que ministre en chef de l’État. Il a dit qu’un ministre du gouvernement du Pendjab a affirmé que je ne travaillais pas lorsque j’étais CM. « Au cours des 4,5 années où j’étais CM… nous avons pu tenir 92% des promesses que nous avons faites dans notre manifeste… Seules 10 promesses n’ont pas pu être tenues car elles étaient liées à la TVA », a déclaré Singh montrant des documents liés à ses réalisations.

Commentant la situation sécuritaire au Pendjab, Amarinder Singh a affirmé que les Khalistanis et les Pakistanais tentent de fomenter des troubles dans l’État et qu’il n’est prudent pour aucun gouvernement de se moquer de la situation au Pendjab. Singh a déclaré que le CRPF et le BSF devront aider la police d’État à assurer la paix dans l’État.

Singh a affirmé que des armes et des drogues étaient larguées à l’aide de drones dans l’État de l’autre côté de la frontière et a ajouté qu’avec les progrès de la technologie, des explosifs sont désormais également déployés. « Je ne suis pas alarmiste mais je sais que quelque chose ne va pas. Il appartient au gouvernement de s’asseoir et de présenter les faits au peuple et de ne pas les nier », a déclaré Singh.

L’ancien CM de l’État a déclaré que les dirigeants du Congrès se moquaient de lui concernant les mesures de sécurité, mais il connaît les bases. « Ma formation de base est celle d’un soldat. Je suis au service depuis 10 ans – de ma période d’entraînement jusqu’au moment où j’ai quitté l’armée, donc je connais les bases… D’un autre côté, j’ai été ministre de l’Intérieur du Pendjab pendant 9,5 ans. Quelqu’un qui a été ministre de l’Intérieur pendant un mois semble dire qu’il en sait plus que moi », a déclaré Singh, s’en prenant au vice-CM et ministre de l’Intérieur du Pendjab Sukhjinder Singh Randhawa.

Le capitaine Amarinder Singh a déclaré qu’il emmènera 25 à 30 personnes et qu’il rencontrera demain le ministre de l’Intérieur Amit Shah en ce qui concerne les lois agricoles.

