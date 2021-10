Le Capt Amarinder Singh compromis pour remplir le programme du BJP : Akali Dal intensifie l’attaque contre l’ancien CM du Pendjab

Harsimrat Kaur Badal a accusé Singh d’utiliser les agriculteurs à son profit.

L’opposition Shiromani Akali Dal a lancé aujourd’hui une attaque cinglante contre l’ancien ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder Singh, l’accusant d’être de connivence avec le BJP à son profit. S’adressant aujourd’hui à une conférence de presse, le leader du SAD et ancien ministre des syndicats, Harsimrat Kaur Badal, a affirmé qu’Amarinder Singh s’était compromis avec le BJP pour s’être débarrassé des affaires contre lui.

« La mesure dans laquelle le capitaine Sahab s’est compromis avec le BJP est devenue très claire lorsque des cas d’argent noir sur des comptes bancaires suisses et des cas d’ED et d’informatique (contre lui) ont été passés sous silence lorsqu’il est devenu CM. Leur accord était très clair », a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté: «Un CM qui avait prêté serment pour le Pendjab devient impuissant au point de remettre l’agriculture du Pendjab à Modi-Shah et d’arrêter l’agriculture dans l’État. Après la mort de 800 agriculteurs, le capitaine Sahab dit aujourd’hui qu’il fera résoudre le problème par le BJP.

Harsimrat Kaur Badal a accusé Singh d’utiliser les agriculteurs à son profit. « Quand les gens vous ont nommé CM, Sunil Jakhar a dit que vous aviez dirigé les agriculteurs vers Delhi. Cela signifie que vous avez utilisé les agriculteurs. Aujourd’hui, nous pouvons voir dans quelle mesure vous avez rempli l’agenda du BJP », a-t-elle déclaré.

L’attaque du SAD intervient à la suite de l’annonce du Capt Amarinder Singh qu’il pourrait se joindre au BJP si le parti du safran résout le problème de protestation des agriculteurs en faveur des paysans. Singh avait également déclaré qu’il lancerait un nouveau parti pour contester les sondages de l’Assemblée du Pendjab.

Le Capt Amarinder Singh avait démissionné de son poste sous la pression du haut commandement du Congrès et avait ensuite quitté le parti. Le Congrès avait fait de Charanjit Singh Channi le nouveau CM.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.