Le Capt Amarinder Singh démissionne de son poste de Punjab CM ; Voici ce qu’il a dit après avoir démissionné

Le Capt Amarinder Singh a remis sa démission au gouverneur Banwari Lal Purohit.

Au Pendjab, les luttes intestines en cours au sein du Congrès aujourd’hui ont entraîné la démission du ministre en chef, le Capt Amarinder Singh. Alors que plusieurs rapports ont affirmé que le haut commandement du Congrès lui avait demandé de démissionner, le capitaine Singh a affirmé avoir informé Sonia Gandhi de sa décision ce matin.

S’adressant aux journalistes après avoir remis sa démission au gouverneur Banwari Lal Purohit, Singh a déclaré qu’il se sentait humilié.

« Cela se produit pour la troisième fois qu’une réunion a été convoquée (des députés). Premièrement, vous avez convoqué la réunion législative à Delhi à deux reprises et ici pour la troisième fois aujourd’hui. Il semble qu’il y ait un élément de doute sur moi que je ne pourrais pas diriger un gouvernement. Je me sens humilié », a déclaré le Capt Singh.

Il a ajouté: «Je pense que si c’est le sentiment, vous avez convoqué une réunion des députés à trois reprises en deux mois, j’ai donc décidé de démissionner de mon poste de ministre en chef. Quiconque en qui ils ont confiance peut devenir CM », a déclaré Singh.

Singh a déclaré que quelle que soit la décision prise par le président du parti, elle sera la bonne.

« J’ai démissionné du poste de premier ministre. Qui ils veulent peuvent devenir CM. Alors que ma politique future est concernée, il y a toujours une option. J’utiliserai cette option le moment venu », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait la personne choisie par le parti comme CM, Singh a déclaré qu’il prendrait une décision après avoir consulté ses collègues, partisans, qui ont été avec moi tout ce temps, cela fait 52 ans en politique pour moi et je a été ministre en chef pendant 9 ans et demi. Je leur parlerai, puis je prendrai une décision », a déclaré Singh.

Cette décision est intervenue alors que le factionnalisme refait surface dans l’unité de l’État avec des sections opposées à lui demandant une réunion du Parti de la législature du Congrès. Le Pendjab devrait se rendre aux urnes au début de l’année prochaine. Lorsque la lutte au Pendjab s’est intensifiée en août, la direction centrale du parti a cherché à enterrer la hache de guerre en nommant Navjot Singh Sidhu comme chef du Congrès, apparemment contre la volonté du ministre en chef.

