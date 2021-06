Le Capt Amarinder Singh du Pendjab CM confie un poste au gouvernement à deux «crorepatis» pour des raisons de compassion

in

Le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, a fait remarquer qu’il s’agissait de questions mineures et a exhorté le cabinet à autoriser la nomination.

Le Cabinet dirigé par le ministre en chef du Pendjab a approuvé des emplois gouvernementaux pour les fils de deux députés pour des motifs de compassion malgré les protestations de cinq ministres. Ceux qui ont élevé leur voix contre cette décision sont les ministres du Cabinet Razia Sultana, Sukhbinder Singh Sarkaria, Sukhjinder Singh Randhawa, Charanjeet Singh Channi et Tripat Rajinder Singh Bajwa. Les ministres ont soutenu que les deux avaient des actifs valant des crores et n’avaient pas besoin d’emplois gouvernementaux.

Le gouvernement du Pendjab a nommé Arjun Partap Singh Bajwa, fils du député Qadian Fateh Jung Singh Bajwa, en tant qu’inspecteur de la police du Pendjab, et Bhisham Pandey, fils de Ludhiana MLA Rakesh Pandey, en tant que Naib Tehsildar au ministère des Finances. Arjun et Bhisham ont été nommés comme cas spéciaux pour des raisons de compassion 34 ans après le meurtre de leurs grands-pères respectifs.

Le grand-père d’Arjun était l’ancien ministre du Pendjab, Satnam Singh Bajwa. Il a donné sa vie en 1987 pour la paix et l’harmonie dans l’État. Le grand-père de Bhisham était Joginder Pal Pandey, qui a été tué par des terroristes en 1987.

Les deux nominations ont été faites en autorisant un assouplissement ponctuel des règles et en déclarant que cela ne sera pas traité comme un précédent. Les nominations surviennent à un moment où Amarinder Singh fait face à la dissidence de certains chefs de parti, dont Navjot Singh Sidhu et Partap Singh Bajwa. Arjun et Bhisham se sont tous deux rangés du côté des groupes rebelles. Avec leur nomination, le CM espère renverser la vapeur sur Navjot Singh Sidhu.

Selon certaines informations, Sarkaria a déclaré lors de la réunion du Cabinet que Bajwa avait déclaré une propriété d’une valeur de Rs 33 crore dans son affidavit et a remis en question la nomination de son fils alors que la famille n’avait pas besoin d’un emploi. Tripat Rajinder Singh Bajwa aurait déclaré qu’Arjun conduisait une voiture d’une valeur de 5 crores de roupies et se serait moqué du fait qu’il se rendrait au poste de police dans une voiture de luxe.

Notamment, c’est Amarinder Singh qui avait écrit à Sonia Gandhi en juillet 2013 affirmant que le père de Bajwa, Satnam Singh Bajwa, n’avait pas été tué par des terroristes mais lors d’une rivalité entre gangs de contrebandiers en 1987. Cependant, cette fois, la déclaration du gouvernement affirme qu’il sacrifié sa vie pour la paix et l’harmonie dans l’état.

