Le Capt Amarinder Singh, le CM adjoint du Pendjab Sukhjinder Randhawa s’affrontent désormais contre la journaliste pakistanaise Aroosa, ses liens avec l’ISI

Le Capt Amarinder Singh a partagé une photo sur laquelle on peut voir Sonia Gandhi et la journaliste pakistanaise Aroosa Alam se serrer la main.

Dans une tournure amère dans la guerre politique en cours entre le capitaine Amarinder Singh et le parti du Congrès, les dirigeants ont maintenant trouvé un lien avec le Pakistan pour se riposter. Le vice-président du Pendjab, Sukhjinder Randhawa, aurait déclaré hier que la police d’État enquêterait sur l’allégation d’un lien entre l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, et son ami journaliste pakistanais Aroosa Alam et ses liens avec l’ISI. Cela vient après l’allégation continue du Capt Singh contre le président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu et ses relations avec les Pakistanais.

Après que Randhawa ait ordonné l’enquête, une amère bagarre s’est ensuivie sur Twitter entre les deux dirigeants vétérans. Tard hier soir, le conseiller média d’Amarinder Singh, Raveen Thukral, a partagé une photo de la présidente du Congrès Sonia Gandhi et Aroosa Alam se serrant la main avec la légende – « Juste en passant » et a tagué Randhawa, Punjab Congress et CM Charanjit Singh Channi.

Jeudi, Randhawa avait déclaré que la police du Pendjab enquêterait sur les relations d’Aroosa avec l’agence d’espionnage pakistanaise ISI et sur les incidents d’un drone venant de l’autre côté de la frontière vers le Pendjab pendant le mandat de Singh.

En réponse à Randhawa, Amarinder Singh a demandé hier : « Vous étiez ministre de mon cabinet, Sukhjinder Randhawa. Je ne t’ai jamais entendu te plaindre d’Aroosa Alam. Et elle venait depuis 16 ans avec les autorisations du GoI. Ou alléguez-vous que les gouvernements de la NDA et de l’UPA dirigés par le Congrès pendant cette période étaient de connivence avec Pak ISI ? » dit Singh.

« Alors maintenant, vous recourez à des attaques personnelles @Sukhjinder_INC. Un mois après avoir pris la relève, c’est tout ce que vous avez à montrer aux gens. Qu’est-il arrivé à vos grandes promesses sur les affaires de Bargari et de drogue ? Le Pendjab attend toujours l’action promise.’: @capt_amarinder 1/3 pic.twitter.com/H5mwSRQb0W – Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) 22 octobre 2021

Il a également dénoncé le CM adjoint en disant qu’un mois après avoir pris ses fonctions, tout ce qu’il a à montrer, ce sont des attaques personnelles. « Qu’est-il arrivé à vos grandes promesses sur les affaires de Bargari et de drogue ? Le Pendjab attend toujours votre action promise », a demandé Singh. Il a également demandé à Randhawa de se concentrer sur la situation de l’ordre public avant les fêtes de fin d’année.

Répondant aux remarques de Singh, Randhawa a déclaré : « Je suis un vrai nationaliste et vous savez mieux, Capt Amarinder Singh, à partir de quel point nos différends ont éclaté. Considérant que, vous ne vous inquiétez pas de la situation de l’ordre public car nous n’avons sous-traité le gouvernement du Pendjab à « personne ». Maintenant, la police protège les gens, pas les joues et les seetafal ».

Randhawa a également demandé à Singh pourquoi il était si perturbé par la robe sur les liens Aroosa et ISI. « Au fait, monsieur le Capt Amarinder Singh, pourquoi êtes-vous si perturbé par la sonde sur les liaisons Aroosa et ISI ? Qui a parrainé son visa et tout ce qui la concerne sera minutieusement examiné. J’espère que toutes les personnes concernées coopéreront avec la police dans l’enquête », a-t-il déclaré.

(1/4) Je suis un vrai nationaliste et vous savez mieux @capt_amarinder à partir de quel point nos différences ont éclaté. Alors que, vous ne vous inquiétez pas de la situation de la loi et de l’ordre car nous n’avons sous-traité le gouvernement du Pendjab à « personne ». Maintenant, la police protège les gens, pas les joues et les seetafal. – Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) 22 octobre 2021

La guerre de Twitter ne s’est pas arrêtée là. Singh s’est de nouveau tourné vers Twitter pour riposter via la poignée de son conseiller médiatique Raveen Thukral. « ‘Perturbé ? M’avez-vous déjà vu perturbé sur une question pendant toutes ces années Sukhjinder Randhawa ? En fait, vous semblez être perturbé et confus, si vos tongs sont une indication. Pourquoi ne vous décidez-vous pas sur cette soi-disant enquête contre Aroosa Alam ? » dit Singh.

Il a ajouté : « Quant à savoir qui a parrainé le visa d’Aroosa, bien sûr que je l’ai fait pendant 16 ans. Et pour info, Sukhjinder Randhawa, les demandes de tels visas sont envoyées par le HC indien à la MEA, qui les fait valider par RAW & IB avant de les approuver. Et c’est ce qui s’est passé dans ce cas à chaque fois’….’De plus, une enquête détaillée a été menée en 2007, alors que je n’étais plus CM, par la NSA sur ordre de l’UPA puis PM avant d’accorder le visa à Aroosa Alam. Vous voulez toujours gaspiller les ressources du Pendjab pour ça ? Je vais vous aider avec tout ce dont vous avez besoin.

« Perturbé ? M’avez-vous déjà vu perturbé sur un problème au cours de toutes ces années @Sukhjinder_INC ? En fait, vous semblez être perturbé et confus, si vos tongs sont une indication. Pourquoi ne vous décidez-vous pas sur cette soi-disant sonde contre Aroosa Alam ?’ : @capt_amarinder 1/3 pic.twitter.com/8Gbuj5Zmyn – Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) 22 octobre 2021

Randhawa était à Delhi hier pour une réunion avec la direction du parti. Réagissant à la question de l’enquête, Randhawa a nié avoir ordonné une enquête et a déclaré qu’il répondait à une question générale. Randhawa a ajouté que l’ancien CM Amarinder devrait savoir que c’est l’aile de recherche et d’analyse (RAW) qui mène les enquêtes impliquant des ressortissants étrangers.

