Le Capt Amarinder Singh présente ses « meilleurs vœux » à Charanjit Singh Channi et effectue des fouilles voilées à Navjot Singh Sidhu

Notamment, Amarinder Singh avait critiqué la candidature de Sidhu au poste de ministre en chef en disant qu’il se révélerait être un désastre.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a adressé ses salutations à son successeur Charanjit Singh Channi alors que le haut commandement du Congrès apposait son sceau sur le nom du ministre sortant de l’Enseignement technique. Amarinder Singh a également effectué une fouille voilée chez le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu.

« Mes meilleurs vœux à Charanjit Singh Channi. J’espère qu’il sera en mesure d’assurer la sécurité de l’État frontalier du Pendjab et de protéger notre peuple contre la menace croissante pour la sécurité de l’autre côté de la frontière », a déclaré le Capt Amarinder Singh.

Notamment, Amarinder Singh avait critiqué la candidature de Sidhu au poste de ministre en chef en disant qu’il se révélerait être un désastre. Si le Congrès veut le garder comme chef d’État du parti, ça va. Mais s’ils essaient de faire de lui un visage pour le ministre en chef du Pendjab, je m’y opposerai. Parce que c’est une question de sécurité nationale. Je connais ses liens avec le Pakistan. Je ne laisserai en aucun cas cela se produire. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan est son ami. Le général Bajwa est son ami. Des drones du Pakistan viennent au Pendjab tous les jours, ils apportent des armes, des explosifs, des grenades, des pistolets, des fusils, des AK47 et RDX, de l’héroïne, etc. viennent du Pakistan. Quand vous connaissez les hauts dirigeants et que nous avons une frontière commune… c’est une question de sécurité nationale », a déclaré Singh hier.

Singh avait dit à Sonia Gandhi qu’il avait fait de son mieux en tant que CM du Pendjab, car l’État partage des frontières avec le Pakistan et fait face à de nombreux problèmes de sécurité géopolitique et interne.

Bien que Channi ne partageait pas de relations cordiales avec Singh, il faisait partie du cabinet de Singh depuis 2017. Notamment, Channi, avec d’autres ministres, s’était révolté contre le capitaine Singh et serait proche de Sidhu. Cependant, en exprimant ses vœux à Channi, le Capt Amarinder Singh a clairement indiqué qu’il soutiendrait le nouveau CM.

