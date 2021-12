Le capteur de caméra empilé Sony promet une meilleure plage dynamique, plus

Eric Zeman / Autorité Android

Sony a annoncé un capteur de caméra empilé pour smartphones. Cette technologie voit des photodiodes et des transistors de pixels occuper des substrats différents. Sony affirme que cette innovation conduira à une plage dynamique accrue et à une réduction du bruit.

Sony est l’un des principaux fabricants de capteurs de caméra au monde, aux côtés de Samsung et Omnivision. La société est généralement à la pointe de la photographie sur smartphone et vient d’annoncer une autre innovation prometteuse dans le domaine.

La société japonaise a annoncé ce qu’elle appelle le premier capteur d’image CMOS empilé au monde avec « 2-Layer Transistor Pixel ». Alors qu’est-ce que cela signifie exactement?

Alors que les photodiodes et les transistors de pixels des capteurs d’image CMOS conventionnels occupent le même substrat, la nouvelle technologie de Sony sépare les photodiodes et les transistors de pixels sur différentes couches de substrat.

Sony a également publié une image pour donner aux gens une meilleure idée de ce qui a changé par rapport aux capteurs conventionnels. Vous pouvez voir cette image ci-dessous.

Sony affirme que cette solution double le niveau de signal de saturation d’un capteur et se traduit donc par une plage dynamique plus large. La firme ajoute que déplacer les transistors de pixels sur un substrat séparé libère de l’espace pour augmenter la taille des transistors dits amp. Cela explique que les transistors d’ampli plus gros entraînent un bruit considérablement réduit, ce qui devrait être bénéfique pour la photographie en basse lumière. La société ajoute que cette technologie permettra aux pixels d’un capteur de maintenir ou d’améliorer leurs performances existantes, même à des tailles de pixels plus petites.

En d’autres termes, il semble que Sony pense que cette technologie pourrait être essentielle pour les caméras de smartphones à plus haute résolution avec des pixels plus petits. Cela pourrait donc être un catalyseur important si l’entreprise veut suivre les traces de Samsung et proposer des appareils photo 108MP ou 200MP.

Sony a confirmé que cette technologie est destinée aux smartphones, mais n’a pas précisé quand nous devrions nous attendre à voir les premiers capteurs avec cette disposition. Néanmoins, il est toujours assez fascinant de voir les fabricants de capteurs de caméra continuer à innover dans ce domaine.

