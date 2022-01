Le capteur de glucose Apple Watch Series 8 est hautement improbable, selon des initiés

L’Apple Watch Series 7 lancée l’année dernière a subi une légère refonte du design plutôt que des changements radicaux. Le nouveau portable n’a pas non plus de nouveaux capteurs de santé passionnants. Mais des rapports affirment qu’Apple apportera de nouveaux capteurs aux futures générations d’Apple Watch. Nous avons vu des signes allant dans cette direction pour l’Apple Watch Series 8, qui pourrait être la première à comporter un capteur de glucose. Cela pourrait transformer le portable Apple en un appareil incontournable pour certains consommateurs. Prendre des mesures passives de sa glycémie peut aider les utilisateurs à agir lorsque leur glycémie chute ou augmente. Le capteur peut aider à prévenir l’apparition du diabète et à améliorer la gestion du diabète.

Un initié suggère maintenant que l’Apple Watch Series 8 n’obtiendra pas de capteur de glucose ou d’autres fonctionnalités avancées de suivi de la santé. En fait, le capteur de glucose pourrait ne pas arriver de sitôt sur une future Apple Watch.

Un capteur de glucose serait une fonctionnalité révolutionnaire de l’Apple Watch Series 8

Comme nous l’avons souvent expliqué à propos des rumeurs sur les capteurs de glucose Apple Watch, des centaines de millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. La maladie est gérable par l’alimentation et le traitement. Mais les thérapies à l’insuline dépendent de la capacité et de la volonté des patients de prendre fréquemment des mesures de glycémie. Ces tests à domicile impliquent l’utilisation d’une aiguille pour prélever une goutte de sang qu’un capteur de glucose peut analyser au moins une fois par jour.

Avoir un appareil comme l’Apple Watch Series 8 le faire sans nécessiter d’échantillon de sang serait une percée massive pour l’industrie. Une meilleure gestion du diabète conduirait à une amélioration de la santé globale. Le diabète est également un facteur de risque pour d’autres maladies.

Apple n’est pas la seule entreprise à travailler sur des capteurs de glycémie qui ne nécessitent pas d’échantillon de sang. Mais l’avantage d’avoir une Apple Watch pour effectuer le test de manière non invasive serait significatif.

Sans oublier que l’Apple Watch peut prendre des mesures de glycémie de manière passive. Et cela pourrait inclure des avertissements pour les niveaux de sucre dans le sang bas et élevé. Savoir que votre glycémie a baissé de manière significative est quelque chose dont les personnes non diabétiques pourraient également bénéficier.

Ce n’est que spéculation, cependant. Apple n’annonce pas souvent des appareils et des fonctionnalités qui ne sont pas prêts à être lancés. Et il semble que nous attendons peut-être une longue attente pour ces capteurs de santé avancés.

Apple Watch Series 7 Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Capteurs de santé sophistiqués

Le capteur de glucose n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité de suivi de la santé sur laquelle Apple est censé travailler. Des rapports précédents indiquaient également qu’Apple souhaitait que la montre mesure la pression artérielle et la température en plus de lire la glycémie. Mais on ne sait pas combien de temps il faudra pour que ces capteurs arrivent dans les appareils commerciaux.

Mark Gurman de Bloomberg a abordé les capteurs Apple Watch dans sa dernière newsletter Power On (via Apple Insider).

« Je ne serais pas surpris si la surveillance de la glycémie n’atterrissait que plus tard dans la seconde moitié de la décennie », a-t-il déclaré. Si ses informations sont exactes, nous sommes à trois ans d’avoir un capteur de glycémie dans l’Apple Watch. Par conséquent, l’Apple Watch Series 8 ne peut pas prendre en charge de tels capteurs.

De même, le capteur de pression artérielle n’est pas sur les cartes pour la prochaine Apple Watch. Gurman l’a mis à « au moins deux ou trois ans ».

Il y a d’autres mauvaises nouvelles pour l’Apple Watch Series 8. Alors que le capteur de glycémie nécessiterait une technologie plus complexe, l’Apple Watch de nouvelle génération pourrait ne pas non plus offrir de capteurs plus simples. « La température corporelle figurait sur la feuille de route de cette année, mais les discussions à ce sujet ont ralenti récemment », a déclaré Gurman.

Dans une récente édition de la newsletter, Gurman a mentionné trois modèles pour la prochaine génération d’Apple Watch. Ceux-ci incluraient l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2 et une Apple Watch robuste.