Le capteur de mouvement Onvis suit la présence de la pièce pour HomeKit

Onvis est un fabricant d’appareils HomeKit de longue date, mais je viens tout juste de commencer à utiliser ses produits. L’un des moyens les plus simples de construire une maison intelligente consiste à ajouter des capteurs de mouvement dans votre maison pour automatiser la foudre en fonction de la présence ou non d’une personne dans la pièce. Cette semaine, je regarde le capteur de mouvement Onvis HomeKit.

Le capteur de mouvement Onvis est plus qu’un simple capteur de mouvement. Il peut également suivre la température et l’humidité. Il manque un affichage, de sorte que les informations ne seront disponibles que dans l’application Home ou en demandant à Siri.

La principale raison pour laquelle vous souhaitez ajouter un capteur de mouvement à HomeKit est de contrôler d’autres accessoires HomeKit en fonction du mouvement qui se produit dans une pièce. J’ai ce capteur de mouvement particulier dans notre salle bonus où mes enfants jouent et regardent la télévision. L’application Home peut créer des automatisations spécifiques si le capteur détecte un mouvement ou s’il cesse de détecter un mouvement.

Ajout à HomeKit et automatisation

Le capteur de mouvement Onvis fonctionne avec 2 piles AAA incluses, donc une fois que vous les aurez installées, vous voudrez numériser le code HomeKit sur l’appareil à l’aide de l’application Home. Tant qu’il rejoint votre réseau avec succès, vous aurez la possibilité de l’attribuer à une salle. Les capteurs de détection de mouvement et de température/humidité seront affectés à la même pièce.

Si vous ne l’avez pas déjà, je téléchargerais l’application iPhone Onvis car j’avais une mise à jour du firmware qui était disponible presque immédiatement. L’application n’a pas mentionné ce qui a été mis à jour, mais j’ai pensé qu’il était intelligent de l’obtenir de toute façon sur la dernière version. Après sa mise à jour, je suis retourné à l’application Home.

Lors de l’intégration de l’appareil à l’application Home, on m’a suggéré d'”allumer les lumières de la salle de jeux” lorsque le capteur Onvis Motion détecte un mouvement. Bien que j’apprécie l’approche clé en main de la construction de ces automatisations, je souhaite la personnaliser davantage. En me dirigeant vers l’onglet automatisation de l’application Home, je peux configurer les lumières pour qu’elles ne s’allument que pendant la journée. Mon processus de pensée était que si un mouvement est détecté la nuit et que les lumières ne sont pas déjà allumées, les enfants regardent probablement un film, donc je ne veux pas que l’automatisation s’exécute.

L’application Home inclut également la possibilité d’inclure une automatisation pour que les appareils changent d’état si aucun mouvement n’est plus détecté. Vous pouvez en construire un deuxième pour éteindre les lumières lorsque le mouvement n’est plus détecté.

Conclusion sur le capteur de mouvement Onvis

Il existe plusieurs capteurs de mouvement HomeKit sur le marché, mais Onvis propose une option peu coûteuse qui inclut également le suivi de la température et de l’humidité. Si vous débutez dans une maison intelligente, l’ajout de quelques ampoules HomeKit et de capteurs de mouvement HomeKit est un point de départ facile.

