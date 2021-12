Le CAQM autorise la réouverture des écoles pour les classes 6 et supérieures, les collèges de Delhi-NCR

« Les cours de physique pour les élèves jusqu’à la classe 5 peuvent commencer à partir du 27 décembre », a déclaré l’organisme de contrôle de la pollution du Centre.

La Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM) a autorisé vendredi les autorités de Delhi-NCR à reprendre les cours physiques pour les étudiants de classe 6 et plus, les collèges et autres établissements d’enseignement avec effet immédiat.

La Commission a déclaré avoir reçu un grand nombre de représentations, arguant de la « nécessité impérieuse » d’ouvrir les écoles et les établissements d’enseignement.

Suivant les instructions de la Cour suprême, la Commission a examiné les demandes de diverses organisations concernant des assouplissements des restrictions imposées, selon un communiqué.

