Le carambole qui pourrait se terminer avec Zidane entraînant Leo Messi

22/11/2021

Le à 17:20 CET

Roger Pros

Ole Gunnar Solskjaer joué le samedi 20 novembre dernier son dernier match en tant que manager de Manchester United. Après avoir perdu 4 buts à 1 contre Watford, les dirigeants de l’équipe mancunienne ont épuisé leur patience avec les Norvégiens et ils ont décidé de le retirer de son poste. En remplacement, l’équipe elle-même a annoncé qu’à court terme, elle serait Michael Carrick prendra le relais temporairement. Cependant, les efforts des dirigeants se concentrent sur la recherche du nouveau manager de Manchester United.

Dans ce sens, il y en a eu plusieurs les noms des futurs entraîneurs possibles pour le banc ‘diable rouge’. Depuis Luis Enrique, en passant pour Rangnick ou Laurent Blanc, entre autres. Certaines options sont plus viables que d’autres, mais la dernière chose dont on parle en Angleterre est un mouvement en chaîne qui pourrait mettre fin à Pochettino à Old Trafford et Zidane à Paris.

L’une et l’autre option sont difficiles à produire, bien que comme on dit « dans le football, comme dans la vie, on ne sait jamais » et qu’il y ait des raisons d’y croire. Au premier (Pochettino) parce que son arrivée est approuvée par Sir Alex Ferguson, la voix la plus autorisée dans l’environnement des clubs anglais. Pour sa part, la seconde (Zidane) c’est un souhait exprimé des dirigeants du PSG depuis longtemps.

En outre, Mauricio Pochettino ne semble pas tout à fait s’intégrer dans l’atmosphère parisienne, quelque chose qui changerait avec Zidane, puisqu’il connaît parfaitement la ville et le pays. Pour sa part, le Manchester United a déjà essayé aussi la signature de Pochettino à quelques reprises, mais les approches ne se sont pas concrétisées lorsqu’il était d’abord à Tottenham puis sans équipe.

Ce serait la troisième fois que la signature serait tentée et les Mancunianos doivent penser « la troisième fois, c’est le charme ». Maintenant bien, l’opération est extrêmement complexeEt d’autant plus que les deux équipes sont toujours immergées dans la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Cependant, si l’opération devait finalement avoir lieu, elle se terminerait par Zidane entraîne Leo Messi avec Sergio Ramos au PSG, quelque chose d’extrêmement inhabituel et impensable il y a quelques saisons.