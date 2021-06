Le carburant revient avec le nouveau chanteur John Corsale ; Le groupe taquine le single ‘Hård’

Icônes de rock alternatif multi-platine LE CARBURANT ont annoncé la sortie prochaine de leur premier album en 18 ans, “Anomalie”, sortie prévue en octobre. Les 11 morceaux originaux ont été écrits par l’auteur-compositeur/guitariste Carl Bell réuni avec l’original LE CARBURANT le batteur Kévin Miller, accompagné d’un nouveau chanteur Jean Corsale (chant, guitare), Mark Klotz (guitare, chant) et Tommy Nat (basse, chant).

Membre fondateur cloche, seul auteur-compositeur de toutes les paroles et de la musique de tous les précédents LE CARBURANT hits, revient à la barre en tant qu’auteur-compositeur principal et également en tant que producteur. Il a même mixé l’album. Carl a écrit et enregistré les chansons dans son studio de Las Vegas avec des voix enregistrées à Studio d’enregistrement Soundmine et Studios King en Pennsylvanie.

Carl et Kévin a récemment partagé une vidéo de leur réunion émotionnelle en personne après une décennie.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, les fans ont réagi avec la rêverie attendue comme LE CARBURANT ravivé leur relation entre eux et avec leurs fans.

“Nous étions juste patients les uns avec les autres”, Carl dit. “Dès la première conversation, j’ai reconnu le même sentiment dans Kévinla voix de. LE CARBURANT était énorme pour nous. Ce fut un grand moment de notre vie et Kévin était aussi reconnaissant pour les opportunités qui LE CARBURANT nous a donné comme j’étais. Nous nous sommes liés sur ce fait. J’aurais pris une balle pour lui – je le ferais toujours.”

Kévin dit: “Pour moi, les nouveaux départs sont excitants, mais le plus souvent, ils me font peur. Autant j’aime toucher mon orteil à une nouvelle eau, j’ai toujours peur des créatures qui s’attardent dans les profondeurs.

« Je suis incroyablement enthousiasmé par cette nouvelle entreprise et cette nouvelle gamme de LE CARBURANT. Faire ce disque a mis en lumière ce que sera, une quantité incroyable de talent dans ce groupe.”

Corsale est originaire de Pennsylvanie et rejoint LE CARBURANT comme Kévin et Carl se retrouver après une séparation de plusieurs décennies.

Carl ajoute : « Il y a quelques mois, je ne savais pas que je retournerais LE CARBURANT à plein temps, alors quand c’est arrivé, mon premier appel a été de Kévin. Il a simplement dit : ‘J’ai le groupe. Je vous promets, ce sont les gars. Il avait raison. Tous sont de grands musiciens, et John est ce grand guitariste de 26 ans ainsi qu’un grand chanteur et leader. Il a l’air fantastique sur l’album et aussi incroyable sur nos tubes précédents. Dès l’instant où je l’ai entendu jouer et chanter pour la première fois, je me suis dit : “Wow… C’est devenu vraiment intéressant.””

Le premier single de “Anomalie”, “Difficile” (la première chanson du teaser), sortira le 9 juillet 2021 via Lune Chaise Média/UNerpm et présentera Corsale aux fans qui attendent avec impatience cette nouvelle musique, marquant également une nouvelle ère pour le groupe emblématique.

Juste avant le tournant du siècle, LE CARBURANT émergé tranquillement avec une marque mélodique de hard rock enracinée dans une écriture éloquente et des guitares lourdes. années 1998 “Coup de soleil” non seulement est devenu platine, mais il a également produit des hymnes durables tels que “Miroiter” et “Aigre-doux”. Son suivi en 2001, “Quelque chose comme l’humain”, a obtenu une certification double platine et les a élevés au rang d’arènes. Le premier single “Hémorragie (dans mes mains)” atteindrait le n°1 pendant 13 semaines et deviendrait même le n°6 du rock alternatif des 25 dernières années, selon Panneau d’affichage25e anniversaire du classement alternatif de ‘s : Top 100 Songs, ce qui en fait “l’une des dix chansons de rock alternatif les plus écoutées au cours des 30 dernières années”. Leur musique est apparue partout de “Prison Break”, “Casse-cou” et “Cri 3” à WWE événements à la carte. années 2003 “Sélection naturelle” s’est incliné dans le Top 15 du Billboard 200 et a remporté un Grammy Award nomination dans la catégorie “Meilleur album d’ingénierie. Non-classique.” Leur catalogue a également continué à résonner dans toute la culture populaire. FILLE célèbre couvert “Hémorragie” au “Idole américaine”, tandis que le mastodonte du rock platine moderne ROUGE ont également publié leur propre interprétation, et DES MAINS COMME DES MAISONS réalisé notamment “Miroiter” au Triple J en Australie.



