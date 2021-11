Le carburéacteur durable est un élément clé de l’équation de croissance des actions de GEVO

Basé au Colorado Gevo Inc (NASDAQ :GEVO) est une entreprise spécialisée dans la production de carburants renouvelables et durables. Le stock de GEVO existe en fait depuis de nombreuses années, mais les biocarburants ont été difficiles à vendre et cela a été difficile pendant un certain temps.

Il y a un peu plus d’un an, GEVO était un penny stock. 2021 a été une année marquante pour Gevo, mais elle a également été tumultueuse. Son cours de clôture a varié de 4,33 $ au début de l’année à un sommet de 14,61 $ à la mi-février.

Après une crise d’une semaine, GEVO est actuellement au prix de 6,10 $, ce qui offre à certains investisseurs une opportunité de flairer. Mais devriez-vous envisager ces actions pour votre propre portefeuille ?

Les biocarburants comme ceux produits par Gevo ont une boudine sur eux. À terme, l’objectif est de les éliminer progressivement. Mais il existe un point idéal, qui pourrait durer des décennies, où les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle essentiel.

Les flottes de transport ne peuvent pas être électrifiées du jour au lendemain, et l’essence renouvelable neutre en carbone et le carburant diesel de Gevo peuvent combler le vide. Cela place l’action GEVO dans une position de forte croissance à long terme. Le plus grand coup de pouce de tous peut provenir de la poussée accrue de l’entreprise dans le carburant d’aviation renouvelable.

La grande promesse du biocarburant

Je veux me concentrer sur un domaine d’activité de Gevo qui a un potentiel de croissance extrême. La société a fait l’actualité ces derniers temps avec des annonces d’accords pour produire de grandes quantités de carburant d’aviation durable.

Les compagnies aériennes montent en puissance après un an de vols décimés par la pandémie. Dans le même temps, l’industrie est confrontée à une pression croissante sur les émissions de carbone.

L’électrification ou l’hybridation est coûteuse, mais elle est au moins disponible pour la plupart des transports terrestres. Les mêmes options ne sont pas encore disponibles dans le commerce pour les avions. David Bressler, professeur de technologie des bioressources à l’Université de l’Alberta, explique le défi :

« L’espace aéronautique représente environ 2% de notre empreinte carbone, et il n’a vraiment rien à court terme qui puisse les aider à réduire leur empreinte carbone. »

Le carburéacteur durable produit par Gevo est une solution clé, et il est disponible dès maintenant. Il peut être mélangé avec du carburéacteur traditionnel jusqu’à 50 % sans aucune conversion ni mise à niveau requise pour les moteurs existants.

Selon les estimations de Gevo, les objectifs fixés par les États-Unis et l’UE pour réduire l’intensité carbone des vols en avion soutiendraient la production annuelle de jusqu’à 45 milliards de gallons de carburant d’aviation durable d’ici 2050.

Les besoins de l’industrie du transport aérien à eux seuls ont le potentiel de stimuler la croissance des actions de GEVO pour les années à venir.

L’action GEVO a connu une courte durée de vie au début de 2021

Une chose qui pourrait faire réfléchir les investisseurs potentiels est la performance de GEVO pour le coup d’envoi de 2021. Alors que l’optimisme grandissait à l’égard d’un président Joe Biden à la Maison Blanche et de ses implications pour l’industrie des biocarburants, l’action GEVO était en feu.

Il a commencé à prendre de l’ampleur en décembre dernier, puis a décollé jusqu’en janvier. Au moment où il a clôturé à 14,61 $ le 16 février, il avait enregistré une croissance de 207 % jusqu’à présent en 2021.

Mais ensuite, le fond est tombé. Au milieu des inquiétudes concernant la faiblesse des revenus, la chute des prix du pétrole et les offres d’actions, l’action GEVO est entrée dans un effondrement prolongé. Il a atteint un creux de 4,76 $ en mai.

Après avoir été témoin de ce qui est arrivé aux actions de Gevo au cours de cette période, il n’est pas surprenant que certains investisseurs soient aujourd’hui timides.

Le résultat sur le stock GEVO

Les événements récents ont stimulé l’intérêt pour les actions GEVO, et l’ambiance générale est optimiste. Par exemple, il y a tout juste un mois, aucun des analystes interrogés par le Wall Street Journal n’avait noté Gevo. Maintenant, il y en a trois, et ils sont unanimes sur leur note « acheter ».

Leur objectif de cours moyen sur 12 mois est de 15,67 $, ce qui représente une hausse énorme de 156%. Cet objectif de cours dépasserait également la clôture de 14,61 $ de l’action GEVO en février.

Après avoir chuté de 15 % au cours de la semaine dernière, les actions Gevo peuvent-elles retrouver leur élan et se redresser ? Plus important encore, pour quelqu’un dont le portefeuille est axé sur la croissance à long terme, sa stratégie de biocarburants sera-t-elle payante avec une croissance soutenue des revenus et une rentabilité éventuelle ?

Rien n’est sûr pour cette société notée « B » par Portfolio Grader. Et franchement, les performances de Gevo n’avaient pas été impressionnantes depuis des années – il y a une raison pour laquelle GEVO était un penny stock pas plus tard qu’en octobre dernier.

Cependant, nous entrons dans une nouvelle ère d’émissions nettes de carbone zéro, et cela change radicalement la donne. Les efforts de Gevo pour accroître la production de carburant d’aviation durable correspondent bien à la pression de cette industrie pour réduire son empreinte carbone. Cela excite les analystes. A son prix actuel, l’action GEVO pourrait bien s’avérer être un investissement rentable.

