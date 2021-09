Le caricaturiste politique de MAGA confirme qu’il a COVID, dit qu’il le traite avec du jus de betterave et du zinc .

Que dessine un caricaturiste de droite de nos jours ? Des images généralement étranges d’un mordu de Donald Trump, et de sa prétendue suite multiraciale de MAGA. Mais si vous êtes Ben Garrison, qui s’est fait connaître en tant que chouchou du mouvement alt-right et libertaire auto-identifié, vous passez du temps dans votre maison du Montana à dessiner des images de Joe Biden portant un masque de cambrioleur et essayant de s’enfuir avec ” rouge” indique MI, PA, NV, WI, GA et AZ tombant d’un trou dans votre sac “Election Theft”. Vous attaquez également COVID-19 comme étant exagéré, et les vaccins et les hôpitaux comme étant des condamnations à mort pour rubes.

Garrison serait également malade du COVID-19. Garrison, qui a été banni de Twitter en raison de son soutien à l’insurrection et au Big Lie, a envoyé un courrier électronique à Gizmodo, expliquant comment il était malade depuis environ deux semaines, bien qu’il ne semble pas qu’il ait réellement été testé pour COVID-19. « Oui, c’est bien Covid et nous avons eu tous les symptômes. Ma femme et [I] est sorti avec un couple au restaurant et le lendemain, nous étions tous les quatre malades. L’un de nous est allé voir un médecin et on lui a dit qu’elle avait Covid, et c’était le facteur décisif. » Pas exactement comment cela fonctionne, mais qui sait. Peut-être que ces quatre-là traînent depuis un petit moment et qu’ils ont tous montré des symptômes le lendemain du dîner.

Selon Garrison, il a pris toutes les choses dont l’efficacité a été prouvée comme l’ivermectine, “diverses vitamines”, le jus de betterave et “beaucoup de zinc”. Il dit que lui et sa femme ont eu une période « difficile » au cours des deux dernières semaines et que Garrison lui-même a perdu ses sens du goût et de l’odorat. « Je n’irais jamais à l’hôpital avec Covid. Robert David Steele l’a fait il y a quelques semaines et ils l’ont tué. Les hôpitaux reçoivent de l’argent supplémentaire pour les rapports de décès de Covid, ce qui est nécessaire pour maintenir la peur à la hausse. »

Un peu plus de la science des vaccins défendue par Garrison :

David Steele, un théoricien du complot wack-a-doo, est décédé dans un hôpital de Floride comme tant d’autres experts du complot de droite qui ont utilisé leurs plateformes pour dénoncer les vaccinations en général et les vaccins COVID-19, en particulier. Garrison n’est même pas à jour sur la version de Steele de la théorie du complot. Avant la mort de Steele, il a écrit un article de blog sur la confiance qu’il avait dans l’hôpital où il se trouvait. “Je ne me ferai pas vacciner, même si j’ai été testé positif pour ce qu’ils appellent” COVID “aujourd’hui, mais l’essentiel est que mes poumons ne fonctionnent pas… Nous ne serons plus jamais les mêmes parce que maintenant nous savons que nous avons tout a été menti à propos de tout. Mais, maintenant, nous savons aussi que nous pouvons nous faire confiance. Je suis en vie aujourd’hui parce que j’avais un réseau qui m’a placé dans un bon hôpital en Floride », a écrit Steele peu de temps avant qu’il ne décède de COVID-19.

Garrison a également promu une corne d’abondance de désinformation à Gizmodo pour soutenir ses positions intenables, y compris la croyance que les vaccins à ARNm sont une «thérapie génique» et sont plus dangereux que COVID-19. Oh, oui, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, n’est pas vacciné ni Bill Gates. La théorie du complot autour de Bourla est basée sur le reportage extrêmement irresponsable du spectre de Newsmax Emerald Robinson, qui a faussement promu l’idée à des centaines de milliers d’adeptes au début du mois d’août de cette année. Si elle avait lu l’article dont elle faisait la promotion avant de cracher son tweet, elle se serait rendu compte qu’elle prétendait le contraire de la vérité. La théorie du complot de Gates est encore moins tenable, car elle consiste entièrement en des personnes regardant des images et des vidéos de Gates recevant son vaccin et disant que c’est une feinte pantomime de se faire vacciner.

Voici un rappel du genre de satire profonde (ment raciste) que Garrison offre à ses fans.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.