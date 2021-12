le carillon de la Saint-Sylvestre et la Parade, avec une capacité

18/12/2021 à 18:17 CET

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a averti qu' »il y a des semaines de beaucoup de contagion » par le coronavirus dans la région mais quoi il n’y aura pas de « fermetures ou plus d’interdictions ».

« Il y a des semaines à venir beaucoup de contagion à cause de la nouvelle variante de Covid mais ce n’est pas comme les précédents. C’est pourquoi nous considérons que nous devons continuer avec les mêmes politiques », a-t-il déclaré via son compte Twitter.

En outre, le chef de l’exécutif de Madrid a recommandé la « précaution » et la « vaccination de masse » pour préciser qu’il n’envisage pas « des fermetures ou plus d’interdictions ».

Ce message de Díaz Ayuso intervient après que le secrétaire d’État à la Communication a annoncé que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, convoquera cette semaine prochaine, la Conférence des présidents pour faire face à la situation de Covid-19 et renforcer la co-gouvernance et les institutions la coopération.

Plus de suivi en soins primaires

De son côté, le ministre madrilène de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a souligné ce samedi que « pour l’instant » le La communauté de Madrid n’adoptera « aucun type de restriction », malgré l’augmentation des infections à coronavirus.

Dans des déclarations aux journalistes, lors de la clôture du cours de gestion des patients organisé à l’hôpital public pour enfants de l’université Niño Jesús, le ministre de la Santé a souligné le croissance de la incidence cumulée, qui s’élève ce samedi à 579 cas pour 100 000 habitants à quatorze jours.

De plus, il détecte plus de suivi dans le réseau de soins primaires et dans les hôpitaux de Madrid il y a 770 patients hospitalisés, dont 621 dans le service, alors que le nombre d’admissions en réanimation reste stable, autour de 150.

La prédominance de la variante omicron est supérieure à 50 et 60 pour cent dans certaines régions par rapport à la variante delta, selon Ruiz Escudero, qui a reconnu que la variante omicron est beaucoup plus contagieux, mais l’évolution clinique des personnes atteintes est « meilleure » ​​que dans d’autres situations.

Ruiz Escudero a indiqué que, dans cette sixième vague, la Communauté de Madrid continue dans la même veine qu’elle a entretenue depuis le début de la pandémie et a fait appel à la responsabilité et à la prudence des madrilènes, les exhortant à utiliser le masque, surtout à l’intérieur, à ventiler les espaces et à protéger les plus vulnérables, que sont les non vaccinés, les personnes âgées, les patients immunodéprimés et les cancéreux.

« À ce jour, il n’a été prévu d’augmenter les restrictions d’activité à aucun niveau« Après avoir pris en considération la situation épidémiologique, l’évolution clinique des patients infectés par le variant omicron et la vaccination, a précisé la conseillère.

De même, il a souligné que le effectuer des tests d’antigène c’est aussi « une bonne pratique pour pouvoir savoir quelle est la situation de chacun d’entre nous face au virus ».

Les ventes de tests d’antigènes augmentent

La Communauté de Madrid la distribution de tests antigéniques gratuits commencera la semaine prochaine dans les pharmacies de la région. Le conseiller a rappelé que depuis mai dernier – bien que la Communauté de Madrid l’ait demandé en septembre de l’année dernière – les pharmaciens vendent déjà des autotests d’antigènes aux citoyens et a précisé qu’une grande partie de ces positifs en pharmacie parviennent au réseau de soins primaires.

« Je ne sais pas comment ils seront au niveau des fournisseurs avec les tests d’antigènes dans les pharmacies, mais je sais que ils ont été beaucoup vendus et que les ventes ont augmenté beaucoup au mois de décembre par rapport au mois de novembre « , a commenté Ruiz Escudero.

Carillons et cavalcade, avec capacité

Le carillon du Nouvel An et le défilé des Rois Mages Ce sont « deux événements qui se déroulent à l’extérieur », ce qui « réduit la possibilité de contagion de plus de 90 pour cent par rapport à ceux qui se déroulent à l’intérieur », a souligné le conseiller.

Dans le cadre de la coordination que maintiennent les deux institutions, a-t-il indiqué, la Communauté de Madrid s’est déjà entretenue avec la Mairie de Madrid de ces deux activités, « qui peuvent être menées, avec certaines restrictions de capacité pour des raisons de sécurité et en raison de la covid-19« .