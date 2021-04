Le carnage habituel dans un lieu insolite? La Formule E fait un voyage rare sur un circuit routier · .

La Formule 1 a longtemps été testée, mais n’a jamais couru, sur le circuit Ricardo Tormo à l’extérieur de Valence. Cependant, il a couru dans le circuit, passant cinq ans sur une piste de rue mal aimée autour du port.

Il est donc surprenant que la Formule E, qui court presque exclusivement sur des pistes de rue, ait basculé sur le circuit permanent juste à l’extérieur de la ville pour le double en-tête de ce week-end.

Les pressions de Covid-19 l’ont poussé vers des endroits plus éloignés et de nouveaux défis pour la série. Mais ce n’est pas tout à fait inconnu, car la série a organisé des tests de pré-saison sur le site au cours des quatre dernières années.

Si familier que soit la piste, surtout après quelques courses de simulation (assez désorganisées) ces trois dernières années, le circuit est presque le contraire de la plupart des circuits de Formule E. Un design fluide et adapté aux motos le rend radicalement différent d’un circuit urbain.

Les courses à Rome ont été animées. FE a couru sur un autre circuit permanent, l’Autodromo Hermanos Rodriquez à Mexico. Mais alors qu’il utilisait le même complexe de stands et la même zone de départ que la F1, les similitudes se sont en grande partie terminées là. FE a modifié le parcours mexicain avec une section de routes de service, et la proximité des barrières en a fait plus un lieu typique de FE que Valence.

Deux changements majeurs ont été installés chez Ricardo Tormo pour les deux courses de ce week-end. Un reprofilage clôturé au virage six en fait plus un coup de couteau que le virage à grande vitesse qu’il était auparavant.

À la fin du tour. une grande chicane ajoutée au départ de la ligne droite des stands, se tordant au-dessus de l’entrée de la voie des stands. Les deux sont des constructions typiques de la Formule E et délibérément conçues pour ralentir les voitures, avec pour effet coïncident qu’elles évitent toute comparaison de temps au tour avec d’autres catégories.

La septième saison perturbée de la Formule E a fait face à de nombreux défis dans la sélection des pistes, notamment là où la série pourrait éventuellement aller. L’ouverture de la saison à Santiago a été mise en conserve et d’autres manches ont également été affectées.

Dans une certaine mesure, le calendrier de cette année a été une affaire de «make-do», malheureusement si inévitable dans la première saison de la série en tant que championnat du monde. La force et la capacité de FE à survivre là où d’autres séries de start-up internationales ne l’ont pas été ont toujours été dans sa volonté de s’adapter selon ses besoins, donc tout cela est comme d’habitude à bien des égards.

L’adaptation est une chose; les faux pas en sont une autre. La série a organisé ce qui est probablement sa seule course sur un circuit urbain classique cette année à Rome il y a quinze jours, où de fortes pluies ont révélé d’étranges décisions de conception de piste. Celles-ci comprenaient l’enroulement de la grille de départ autour d’un virage aveugle à grande vitesse (pendant l’entraînement, Oliver Turvey s’est écrasé contre une rangée de voitures stationnaires se préparant à s’entraîner à leurs départs) et la deuxième pratique a été suspendue en raison de bordures.

Il a la chance d’y retourner, ce week-end, et de démontrer à quel point il peut organiser un événement dans le type de lieu qu’il a longtemps évité. Mais avec une probabilité de pluie de 80% pour les deux courses, attendez-vous à autant de drapeaux rouges et autant de fibre de carbone mutilée que FE en voit sur ses sites les plus typiques.

