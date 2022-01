Le carnet de 330 ans d’Isaac Newton parle d’un assistant secret d’un « génie solitaire » | Sciences | Des nouvelles

Les lettres étaient adressées à John Wickins, son assistant de longue date à l’Université de Cambridge, et vont à l’encontre de l’idée populaire selon laquelle Newton est un érudit introverti qui vit dans l’isolement. M. Wickins a vécu avec le célèbre mathématicien au Trinity College entre 1665 et 1683. Il a servi comme assistant non rémunéré ou amanuensis.

Il copierait les notes de Newton et les matériaux de base pour les expériences du couple dans leurs chambres, qui ont été converties en laboratoire.

Il est également référencé par son nom dans le télescope de Newton, intégré en 1678.

Le réflecteur Newton-Wickins est considéré comme le plus précis des trois conçus par Newton, en grande partie grâce à la contribution de Wickins sur son miroir.

Les universitaires ont récemment découvert que la relation entre les deux allait plus loin que celle d’un mathématicien et de son assistant.

Certaines des lettres sont assez standard pour ce que les chercheurs savent du savant.

Dans une lettre adressée à Wickins, il demande à son assistant de se procurer des « pierres transparentes » poussant sur du fer pour leur télescope.

Dans un autre, daté du 19 juillet 1677, il fulmina à propos de sa dispute en cours avec un prêtre jésuite au sujet de sa théorie des particules de lumière et menaça de « dévoiler » l’un des étudiants du prêtre.

Dans une autre lettre, datée du 19 août 1682, Newton a déploré la difficulté de recommander des livres à Wickins, en écrivant : « Car ce qui me plaît peut ne pas vous plaire après la lecture et alors ils ne seront que du bois pour vous. »

Les chercheurs pensent que M. Wickins était le seul ami de Newton à Cambridge, le premier payant ses « dividendes et le loyer de sa chambre » et laissant plus tard ses meubles et une pinte en bois après avoir quitté Trinity.

Selon Scott Mandelbrote, directeur éditorial du Newton Project et membre de Peterhouse à l’Université de Cambridge, les lettres montrent que Newton « ne vivait pas isolé des gens autour de lui » et était « disposé à partager des choses avec les gens ».

Il a déclaré : « Nous avons eu tendance à considérer Newton comme une sorte de génie solitaire, l’homme dont personne n’assistait aux conférences, l’homme dont les idées étaient si difficiles qu’aucun de ses contemporains à Cambridge ne pouvait le comprendre, ce qui est vraiment un fausse déclaration.

« Il discute de choses avec des amis et est prêt à impliquer ses amis et ses contemporains dans une réflexion commune sur les problèmes, et est prêt à prendre conseil auprès des personnes avec lesquelles il est en contact quotidien. »

Les historiens ont déjà suggéré que Newton était peut-être un homosexuel refoulé, sur la base d’une lettre au mathématicien suisse Nicholas Fatio de Duillier.

Dans une lettre, M. Duillier écrivait : « Je pourrais souhaiter, monsieur, vivre toute ma vie, ou la plus grande partie, avec vous.

Dans sa correspondance avec Wickins, il a qualifié son assistant de « votre très affectueux compagnon de chambre ».

Cependant, M. Mandelbrote a rejeté cette approbation particulière, affirmant qu’elle était dans l’air du temps et témoignait de la curiosité intellectuelle commune du couple.