Le carrefour de Memphis Depay

18/06/2021 à 11h43 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Memphis Depay ne confirme toujours pas officiellement sa signature au Barça alors qu’il disputait le Championnat d’Europe avec les Pays-Bas : contre l’Autriche, il a fait ses débuts en tant que buteur, marquant le premier but du match sur penalty, dans un affrontement dans lequel il semblait vivre deux réalités parallèles.

Le premier, en compagnie de Wout Weghorst, un attaquant de German Wolfsburg, un joueur grand, longiligne, pas trop rapide et qui souffre en dehors de la surface ; un profil totalement opposé à celui de Depay.

Le second, dans les 20 dernières minutes du match, lorsqu’il partageait l’avantage avec Donyell Malen (PSV), un attaquant plus rapide et plus profond, avec qui il semble se sentir beaucoup plus à l’aise.

Après le match, Depay a parlé à la télévision néerlandaise (NOS) et a admis que sa coordination avec Weghorst devait s’améliorer. “On n’a pas pu trop bien combiner en première mi-temps. On a perdu quelques ballons un peu absurdes, mais la seule chose qu’on puisse faire, c’est continuer à travailler pour mieux se connaître sur le terrain”, a déclaré son partenaire sur la ligne de départ.

“Nous devons parler pour améliorer la façon dont nous pouvons mieux attaquer. Je pense qu’il y a place à amélioration, pour mieux se connecter. Dans la première partie, il y avait de la place pour jouer et peut-être que parfois on ne savait pas comment faire”, a-t-il avoué.

Une aide très claire

Cependant, c’est Weghorst qui lui a fourni une énorme passe décisive, peu de temps avant la pause, que Depay a envoyée de manière incompréhensible au-dessus de la barre transversale. “C’était une passe fantastique. Je pensais que j’allais tirer, mais ce n’est pas une excuse car ce temps doit être un objectif. Je n’ai pas bien affronté l’enchère et elle est montée en flèche. Cela peut arriver, mais j’espère que le prochain ira à l’intérieur”, a déclaré le futur joueur du Barça.

À la 64e minute, De Boer a remplacé Weghorst pour faire venir Malen, l’attaquant du PSV qui était plus rapide, plus agile et plus profond que Weghorst.

Deux minutes plus tard, Memphis a parfaitement lu la déviation de Malen, qui s’est avancé vers le but rival pour aider Dumfries dans le 2-0.

“Malen est un joueur différent de Weghorst ou de moi, c’est évident”, a expliqué Depay. “C’est un footballeur direct, profond et rapide. Et avec les espaces, il peut être décisif. Lorsqu’il est entré sur le terrain, l’Autriche se sentait déjà fatiguée et nous pouvons endommager l’espace.”