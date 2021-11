Le carrousel de coaching a coûté beaucoup d’argent à Barcelone

Le FC Barcelone a dépensé beaucoup d’argent depuis le début de l’année dernière simplement en embauchant puis en licenciant des managers. Le club a dépensé plus de 30 millions d’euros pour payer certaines clauses pour basculer entre quatre managers : Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman et maintenant Xavi Hernández,

C’était simplement pour annuler des contrats – et c’est sans compter le salaire des entraîneurs.

Valverde devait 11 millions d’euros après avoir été licencié en janvier 2020, bien qu’il ait été rapporté qu’il pardonnerait une partie de cet argent, cependant.

Setién a ensuite été embauché, bien que licencié quelques mois plus tard. La réduction de son contrat a coûté quatre millions de plus.

Ensuite, le président Josep Maria Bartomeu a engagé Ronald Koeman, versant cinq millions d’euros à la fédération néerlandaise, l’équipe qui l’avait sous contrat.

Son licenciement a coûté 12 millions, puis, pour embaucher Xavi, Barcelone paiera 5 millions supplémentaires à Al-Sadd.

Cela fait 37 millions, une somme assez importante sur deux ans. Barcelone a traversé une crise financière dans laquelle le club s’est appuyé sur des transferts gratuits et n’a payé aucune somme d’argent en frais de transfert, à part neuf millions pour Emerson (qui a ensuite été vendu à un prix plus élevé) et une petite somme pour Demir.