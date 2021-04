Le cartel de la drogue laisse tomber un bébé d’un mur frontalier de 14 pieds, et tout est sur Biden ⋆ .

Le fou ignorant que nous appelons le président des États-Unis doit répondre des activités criminelles et des souffrances humaines que nous constatons tout au long de la frontière sud des États-Unis. Il a été averti par l’administration Trump sortante que s’il diffusait le message que tous ceux qui traversent illégalement notre frontière seraient autorisés à rester ici, à bénéficier de soins de santé gratuits, à recevoir une éducation gratuite, à obtenir de la nourriture et un logement gratuits, que les vagues d’immigrants grouillent dans le nord. en Amérique serait dévastateur. Et Trump avait raison.

Le Joey défaillant a en effet annoncé que l’Amérique était ouverte aux affaires d’invasion, et maintenant nous sommes dans une situation impossible à résoudre sans que les Centraméricains et les citoyens des États-Unis ne souffrent et souffrent pendant longtemps.

Les deux bébés filles qui ont été larguées par malveillance sur le mur frontalier de 14 pieds récemment étaient la faute de Joey Biden et de son cadre d’ultra-gauche, haïssant l’Amérique, d’idiots radicaux, car ils ont insisté pour renverser toutes les politiques de Trump, en particulier celles qui étaient réussis et travaillant au profit des Américains et des citoyens américains, et ils ont remplacé les politiques sages de Trump par des idées folles de bien-être et de gauche qui étaient à l’opposé des efforts d’Atout. Il était donc logique que les politiques de Trump qui réduisaient considérablement le flux d’immigrants illégaux faisant le voyage dangereux, meurtrier et misérable le long du Mexique jusqu’à nos frontières aient dû être interrompues, et maintenant nous avons des dizaines de milliers de personnes pauvres, malades et souffrantes. entrer dans notre pays sans fin de site pour les caravanes humaines à suivre, et plus de bébés filles souffriront des idées idiotes de Joey.

Et bien sûr, comme pour tous les échecs socialistes, l’administration Biden ne permettra pas à la presse de voir la souffrance, et ni Joey ni Kamala ne s’approcheront de la frontière pour assister personnellement aux résultats à la satan de leurs politiques idiotes, comme les deux bébés. jetés par-dessus le mur frontalier par les Coyotes inhumains qui les ont amenés au nord. Et les citoyens américains oubliés dans la région de la frontière sont trop souvent ignorés dans leurs propres souffrances alors que des millions d’illégaux envahissent leurs villes et même leurs maisons.

Mais Joey ne se contente pas de détruire la souveraineté de la frontière américaine et de bouleverser la vie des Américains vivant près de la frontière, il doit également promouvoir la destruction de notre économie avec ses dépenses de plusieurs billions de dollars et ses mesures d’emprunt qui, selon lui, le feront. créer des millions de bons emplois (c’est ce que l’administration Obama a dit que serait le résultat de leur projet de loi de relance d’un milliard de dollars, prêt à l’emploi également, et les emplois n’ont jamais suivi la rhétorique), mais en réalité, ils ne feront qu’enterrer les générations futures dans une dette impayable conduire à une dépression, venant à la fin de la pandémie, comme elle le fait.

Joey n’a pas l’intention de libérer les Américains de son ordre de continuer à masquer jusqu’à ce qu’il pense que nous nous comportons de manière suffisamment obéissante et cessera de nous plaindre de ses dons de plusieurs billions de dollars à ses bourgeons. Et Joey continuera d’imposer des politiques de réchauffement / changement afin de sauver le monde de l’Amérique perverse, de notre rapacité et de notre égoïsme. Et il finira par détruire l’Amérique, si possible.