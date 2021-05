Le “ cas conservateur ” des camps d’internement se concrétise – RedState ⋆ .

Je ne vais pas dire que j’ai vu cela venir, mais maintenant que c’est arrivé, je ne suis pas sûr d’être surpris. Kevin Williamson de National Review, qui a perdu la tête la dernière fois que ce site l’a critiqué, a maintenant plaidé pour les camps d’internement en invoquant la nécessité pour les États-Unis de copier le protocole de rentrée COVID de la Nouvelle-Zélande.

Cela vient en réponse à l’interdiction de l’administration Biden de voyager depuis l’Inde. Naturellement, cependant, cette interdiction n’inclut pas le petit nombre de citoyens et de résidents américains qui doivent rentrer du pays ravagé par le COVID. Williamson n’est pas fan de cette exception.

Kevin Williamson de National Review plaide maintenant pour des camps de quarantaine de style néo-zélandais en Amérique. Yikes. pic.twitter.com/wPK2KwHaxK – Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) 5 mai 2021

J’essaie d’imaginer quelle aurait été la réponse si Donald Trump avait réellement fait ce que Williamson suggère ici et interné de force des citoyens et des résidents pendant deux semaines après son retour aux États-Unis. Je veux dire, nous savons comment son interdiction de voyager initiale a été reçue avec des allégations de xénophobie. Quoi qu’il en soit, une telle décision peut être quelque chose que les Néo-Zélandais sont prêts à accepter étant donné leur manque flagrant de souci de la liberté individuelle. Mais je pense que les cris de «fasciste» auraient été accablants si Trump avait emprunté cette voie. Je ne pense pas non plus qu’il ait jamais eu le pouvoir de le faire de toute façon. Quant à savoir si Williamson lui-même aurait accepté comme il le prétend une telle décision du mauvais homme orange, j’ai des doutes.

Mais s’il y avait une justification préalable à l’internement forcé de personnes au plus fort de la pandémie, il n’y en a certainement pas maintenant. Entre la distribution du vaccin et l’immunité antérieure contre l’infection, nous voyons maintenant le nombre de cas chuter précipitamment.

Encore une fois, cependant, je ne vois pas l’autorité constitutionnelle pour que le gouvernement fédéral puisse vous enfermer dans une chambre d’hôtel simplement parce qu’un virus existe. Une partie du marché de la liberté consiste à absorber un risque inhérent pour protéger le principe le plus important de la liberté individuelle. Lorsque FDR a jeté des Américains d’origine japonaise dans des camps d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale, cela était également justifié comme nécessaire pour protéger le grand public. Toute forme de justification du «plus grand bien» qui conduit à la violation des droits individuels est dangereuse et, inévitablement, elle sera abusée de pire en pire.

Le fait que Joe Biden n’ait pas emprunté cette voie est en fait un honneur à sa retenue. Le président ne va pas gagner le soutien de la droite pour quelque chose d’aussi basique, mais c’est toujours quelque chose. Voir National Review, une publication conservatrice légendaire, que quelqu’un décide d’emprunter cette voie est décevant, non pas que je ne me fasse aucune illusion qu’il se soucie de ce que je pense.