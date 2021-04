Le cas curieux du VIPIT: études nécessaires pour identifier les marqueurs de susceptibilité, les tests diagnostiques, les traitements

Bien que le déclencheur soit l’administration d’héparine dans HIT, c’est le vaccin AstraZeneca qui semble déclencher cette réaction rare dans VAPIT. Image représentative

Par K Srinath Reddy

Un effet indésirable grave mais très rare. C’est le consensus scientifique qui s’est dégagé après que les régulateurs européens et britanniques ont examiné l’association d’événements inhabituels de coagulation sanguine signalés chez certaines personnes vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca. Jonathan Van Tam, le médecin-chef adjoint de Grande-Bretagne, a été plus coloré en l’appelant «un événement indésirable extrêmement rare mais malheureusement très grave». À une incidence estimée à 1 sur 100 000, il est en effet très rare. Cependant, avec plusieurs décès parmi les personnes touchées, c’est aussi très grave.

Causal ou fortuit? C’est la question qui est toujours abordée lorsque des événements indésirables sont signalés chez des personnes qui reçoivent un vaccin. Après des expressions initiales de scepticisme sur un possible lien causal, la communauté scientifique et les régulateurs ont maintenant conclu qu’un lien causal est suggéré par une association cohérente, même si la voie mécaniste n’est pas encore claire.

Les personnes plus jeunes, de moins de 50 ans, semblent concernées, parmi les vaccinés. Les femmes prédominent parmi les personnes touchées. Cela a conduit de nombreux pays à décréter que le vaccin ne doit pas être administré aux personnes de moins de 60 ans. C’était un tournant ironique à partir d’une époque où certains pays européens avaient décidé que les personnes âgées (plus de 65 ans dans certains pays et plus de 55 ans dans d’autres) ne devraient pas recevoir le vaccin parce que l’essai multi-pays AstraZeneca n’avait inclus qu’un petit nombre. des personnes âgées.

Un grand essai américain ultérieur du vaccin a permis de contourner cette objection. Au moment où les pays européens ont supprimé l’interdiction d’utiliser ce vaccin pour les personnes âgées, des rapports ont commencé à faire état de caillots sanguins graves chez les jeunes recevant les vaccins. La situation s’est rapidement inversée avec le vaccin désormais autorisé uniquement pour les personnes âgées et interdit pour les jeunes! Les régulateurs indiens ont déclaré que des événements indésirables similaires n’avaient pas été signalés jusqu’à présent en Inde et n’ont imposé aucune restriction.

Les manifestations pathologiques de cet événement indésirable sont très inhabituelles. Des caillots se produisent dans les veines, mais à des endroits rares. La veine sinusale cérébrale du cerveau et les veines splanchniques (qui drainent le sang des intestins et d’autres organes abdominaux) étaient les sites de formation de gros caillots. Ce phénomène s’accompagnait d’une faible numération plaquettaire. Les plaquettes sont des cellules sanguines qui aident à former des caillots pour arrêter le saignement. Habituellement, une faible numération plaquettaire se manifeste par une tendance hémorragique et non par un problème de coagulation. C’est ce que nous voyons, par exemple, comme une complication de la dengue sévère. Le paradoxe de la coagulation sanguine combiné à une faible numération plaquettaire en fait une complication très inhabituelle, en plus des rares sites où se produit la thrombose veineuse.

Le puzzle concernant le mécanisme sous-jacent à ces manifestations demeure, même si la condition a acquis un nom médical. Puisqu’il s’apparente à une condition précédemment décrite appelée thrombocytopénie induite par l’héparine (TIH), des scientifiques allemands et autrichiens l’ont nommée Thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par un vaccin (VIPIT). Cette nouvelle entité présente également des caractéristiques de coagulation veineuse associées à une faible numération plaquettaire mais n’est pas liée à l’utilisation de l’héparine, un anticoagulant anticoagulant. Décrivant des cas similaires, les scientifiques norvégiens l’ont qualifiée de thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (VITT). Quel que soit le nom qui reste finalement dans la littérature scientifique (je préfère VIPIT), la condition a posé un sérieux défi au déploiement des vaccins à l’échelle mondiale.

Des anticorps dirigés contre les plaquettes ont été décrits dans ces cas, indiquant qu’une réaction auto-immune est responsable. Bien que le déclencheur soit l’administration d’héparine dans HIT, c’est le vaccin AstraZeneca qui semble déclencher cette réaction rare dans VAPIT. Le traitement par immunoglobuline intraveineuse et prednisolone (un stéroïde) s’est avéré utile dans certains cas, étayant la suggestion d’une voie causale auto-immune. D’autres études seront nécessaires pour identifier les marqueurs de sensibilité, les tests diagnostiques précoces et les traitements efficaces. La condition étant si rare, cela prendra du temps. Dans le même temps, les pays utilisent un âge plus jeune comme prédicteur de risque pour prévenir le VIPIT, en évitant l’administration de ce vaccin.

Pourquoi devrait-il y avoir une augmentation de la coagulation au lieu des saignements, lorsque le nombre de plaquettes est faible? Pourquoi la coagulation est-elle principalement observée dans les veines et non dans les artères? Pourquoi la coagulation se produit-elle dans des endroits inhabituels comme la veine du sinus cérébral et les veines splanchniques, plutôt que dans les jambes qui sont les sites habituels de thrombose veineuse profonde (comme dans les aviateurs à longue distance ou les patients hospitalisés immobilisés)? Ce sont des énigmes cliniques qui doivent être clarifiées alors même que les voies d’immuno-pathologie sont identifiées.

Les mécanismes de coagulation dans les veines et les artères sont différents. Les veines sont à parois minces et transportent le sang à basse pression, avec une faible contrainte de cisaillement sur les parois. Les artères sont plus épaisses, avec plus de muscles lisses dans leurs parois et peuvent résister à la contrainte de cisaillement d’un flux sanguin à haute pression. Les facteurs de coagulation sont des protéines produites par le foie qui circulent dans le sang et déclenchent la formation de caillots pour arrêter les saignements. La cascade d’activation de ces facteurs aboutit à un caillot de fibrine. C’est la voie de coagulation la plus dominante du côté veineux. Les plaquettes sont des cellules sanguines circulantes qui s’agglutinent pour former des bouchons plaquettaires autour d’une paroi artérielle lésée.

Elles sont le plus souvent initiées par la rupture d’une plaque athéroscléreuse. L’activation plaquettaire est la principale voie de formation de caillots du côté artériel. Les médicaments anticoagulants sont utilisés pour prévenir la thrombose veineuse car ils sont les mieux adaptés pour le circuit basse pression tandis que les médicaments antiplaquettaires sont utilisés pour prévenir la thrombose artérielle car ils sont efficaces dans le circuit haute pression.

Ces deux voies sont complémentaires, même si leur importance relative varie entre les artères et les veines. Lorsque le nombre de plaquettes diminue considérablement, des saignements peuvent survenir. Cependant, si la cascade de coagulation est activée par l’organisme en contre-mesure, elle peut conduire à une coagulation dans les veines si cette réponse est excessive. Certains des cas de VAPIT présentaient à la fois une hémorragie cérébrale et une thrombose veineuse des sinus cérébraux. Le traitement de la thrombose par l’héparine était inutile et probablement contre-productif, en raison de la voie auto-immune partagée avec la TIH.

Les localisations inhabituelles de la thrombose veineuse doivent également être élucidées. La thrombose veineuse profonde se produit dans les jambes lorsque les jambes sont immobiles pendant une longue période. Lorsqu’elle est mobile, la pompe musculaire du mollet ne permet pas au sang veineux de stagner. Les patients de VAPIT étaient jeunes, mobiles et n’auraient pas eu de stagnation du sang veineux dans les jambes. Les veines splanchniques et les veines cérébrales n’ont pas de telles pompes musculaires les entourant. La réponse auto-immune au vaccin provoquant une faible numération plaquettaire a-t-elle déclenché la cascade de coagulation, conduisant à des caillots dans les veines dépourvues de pompes musculaires pour éviter la stagnation? Cette pensée qui m’est venue à l’esprit est spéculative.

Si une réaction auto-immune dirigée contre les plaquettes est la raison pour laquelle une réaction en chaîne est déclenchée qui se transforme en thrombose veineuse, pourquoi est-elle observée uniquement avec le vaccin AstraZeneca? Est-ce parce que c’est le seul vaccin Covid utilisant un adénovirus de chimpanzé comme porteur du code de protéine de pointe, alors que d’autres vaccins vecteurs de virus utilisent des adénovirus humains? Si tel est le cas, pourquoi une telle réaction indésirable survient-elle chez une infime proportion de personnes recevant le vaccin AstraZeneca? De nombreuses questions restent à étudier et à résoudre pour les scientifiques.

Étant très rares, les traitements d’une efficacité prouvée restent à identifier. La perfusion intraveineuse d’immunoglobulines semble aider. Étant une manifestation auto-immune, les stéroïdes sont susceptibles d’être utiles. L’héparine et les anticoagulants de type héparine doivent être évités. Cependant, la prévention resterait une priorité élevée. En attendant, l’AstraZeneca doit être utilisé conformément aux directives nationales.

L’auteur, cardiologue et épidémiologiste, réside à la Public Health Foundation of India (PHFI). Les opinions sont personnelles

