Quarante-cinq millions d’Américains doivent maintenant un total de 1,7 billion de dollars en prêts étudiants fédéraux et privés.

Pour de nombreuses personnes, cette dette est le plus gros frein à leur vie d’adulte. Cela les empêche d’acheter une maison ou de fonder une famille ou d’investir dans leur avenir. Ils sont coincés dans une boucle perpétuelle.

Cette crise a conduit à des appels à annuler toute cette dette et à libérer toute une génération d’Américains – ce que je soutiens instinctivement. Mais lorsque vous commencez à penser à tous les obstacles et compromis, vous réalisez rapidement à quel point une telle proposition serait politiquement lourde. Y a-t-il un moyen de le faire équitablement? Qu’en est-il des millions de personnes qui ont passé des décennies à rembourser leurs prêts? Et qu’en est-il des gens qui ne sont pas allés à l’université parce qu’ils ne voulaient pas de dette – comment cette terre leur serait-elle offerte?

J’ai donc contacté Astra Taylor, réalisatrice de documentaires et auteur du livre 2019 Democracy May Not Exist, But We Miss It When It Gone. Taylor est devenue l’un des principaux défenseurs de l’annulation de la dette, et elle le considère non seulement comme un problème économique, mais comme un petit problème démocratique. Nous expliquons pourquoi et comment cela façonne son argumentation.

Si vous cherchez un aperçu du débat plus large sur l’annulation de la dette étudiante, lisez cet essai exhaustif de ma collègue de Vox, Emily Stewart. Ici, je voulais me concentrer sur le cas de l’annulation de la dette étudiante et pourquoi Taylor soutient que ce n’est qu’une partie d’une lutte beaucoup plus profonde pour une société juste.

Une transcription légèrement modifiée de notre conversation suit.

Sean Illing

Votre argument exige que nous considérions la dette moins comme un instrument financier que comme une forme de pouvoir descendant. Comment?

Astra Taylor

Les personnes endettées doivent s’inquiéter du prochain paiement. C’est une source d’anxiété et de stress. Cela change votre psychologie. Si vous n’effectuez pas vos paiements à temps, vous êtes sévèrement pénalisé. Vos notes de crédit sont détruites, ce qui limite vos options pour pouvoir louer un appartement ou trouver un emploi. Les enjeux sont extrêmement élevés. Dans certains endroits, si vous ne parvenez pas à rembourser vos prêts étudiants, votre licence peut être retirée de sorte que vous ne pouvez même pas faire votre travail.

Tout cela nous oblige à penser très étroitement à l’éducation. Lorsque vous vous inscrivez à l’université et que vous vous endettez énormément, cela change votre façon de penser à ce que vous devez faire. Cela vous fait réfléchir à la nécessité d’obtenir un retour sur investissement. C’est la fonction disciplinaire. Si vous êtes jeune et que vous voulez réfléchir à la meilleure façon de contribuer à la société, si vous voulez un peu de temps pour poursuivre vos curiosités, vous pensez: «Bon sang, je ne peux pas faire ça parce que je dois être pragmatique et payer toute cette dette en retour. Cela déforme tout le cadre de l’éducation. Vous allez à l’école en sachant que vous devez contracter des dettes et vous façonnez votre éducation autour de l’objectif unique de pouvoir la rembourser.

Ronald Reagan a déclaré que l’État ne devrait pas se consacrer à subventionner la curiosité, alors la question est: «Eh bien, de quoi l’État devrait-il s’occuper?» Et pour l’instant, il s’agit de prêter aux étudiants pour qu’ils puissent ensuite avoir une chance de mobilité sociale. Mais ce pacte est totalement tombé en panne. Ce mythe nous a été vendu pendant des décennies et il s’est effondré.

Sean Illing

Vous appelez à la «désobéissance économique». Qu’est-ce que ça veut dire?

Astra Taylor

Je viens de la tradition qui voit le changement social comme une lutte. Ce serait merveilleux si nous vivions dans une réalité politique où nous devions simplement présenter les meilleurs arguments et proposer des politiques rationnelles. Je pense qu’il existe un argument très convaincant en faveur de l’éducation en tant que bien public, des soins de santé en tant que bien public. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la politique. Il ne s’agit pas seulement de persuasion et de délibération. C’est une question de pouvoir.

La dette est devenue une forme de pouvoir disciplinaire. Au cours des dernières décennies, alors que la dette a explosé, elle a déresponsabilisé les gens. Chaque fois que nous signons un contrat de prêt, cela ressemble à un acte individuel, mais cela masque le fait qu’il fait partie d’un phénomène social et économique plus large. Nous avons tendance à considérer la pauvreté et l’endettement comme des échecs personnels, mais c’est vraiment le produit de politiques ratées.

Nous disons dans notre livre Can’t Pay, Won’t Pay que «Le problème n’est pas que nous vivons au-dessus de nos moyens. On nous refuse les moyens de vivre. Vous êtes endetté parce que votre salaire ne couvre pas vos besoins quotidiens. Vous êtes endetté parce que ce qui vous est offert, ce sont des prêts étudiants et non une éducation publique. La raison pour laquelle vous devez mettre des factures médicales sur votre carte de crédit est qu’il n’y a pas de soins de santé universels. Donc, dans ces conditions, nous pensons qu’il est justifié que les débiteurs repoussent et se révoltent. Et donc la désobéissance économique est une façon de dire: «Nous devons repousser, tout comme la désobéissance civile repousse les lois immorales. La désobéissance civile consiste à faire une comptabilité et à dire: «Cela peut être la loi, mais pour appliquer mes valeurs, je devrai peut-être la briser.

Sean Illing

Biden a suggéré d’annuler jusqu’à 10000 $ de dette de prêt étudiant par emprunteur, ce qui éliminerait le fardeau pour environ un tiers des emprunteurs. C’est un bon début, non?

Astra Taylor

Non.

Sean Illing

Ah bon?

Astra Taylor

C’était la promesse de Biden, et il est important de reconnaître qu’il n’aurait jamais rien promis si les débiteurs ne s’étaient pas organisés au cours des 10 dernières années à ce sujet. Parce que Joe Biden est quelqu’un qui était dans le camp opposé. C’est quelqu’un qui a fait pression pour éliminer les protections limitées en matière de faillite que les étudiants emprunteurs avaient en matière de prêts privés.

Alors Biden a fait campagne pour l’annulation immédiate d’un minimum de 10000 $. Et c’était pour tout le monde, pour tout emprunteur, dans tous les domaines. Ensuite, il a également promis l’annulation de toutes les dettes des étudiants de premier cycle pour les personnes qui fréquentaient les collèges publics, les HBCU et d’autres choses. Mais il n’a pas fait ces choses. Et il a en fait le pouvoir de le faire.

Mais 10000 dollars sont terriblement insuffisants car l’emprunteur noir moyen a une dette de plus de 50000 dollars quatre ans après l’obtention de son diplôme. [and that was 2016 data, so things have likely gotten worse]. Le débiteur étudiant moyen obtient un diplôme avec environ 30 000 $, et ce montant augmente chaque année. Donc pour beaucoup de gens, dont beaucoup ont six chiffres [in debt], 10 000 $, c’est une goutte d’eau. Cela ne fera tout simplement pas de différence matérielle dans leur vie. Et je pense que la question de la justice entre en jeu lorsque nous disons: “Eh bien, qu’est-ce que c’est de laisser le reste de cette dette?” Et au lieu d’accepter le fardeau de la rationalisation de l’éliminer, je demande: «Quelle est la rationalisation pour le laisser là?»

Sean Illing

Biden a-t-il réellement le pouvoir de le faire unilatéralement?

Astra Taylor

L’annulation de la dette étudiante est quelque chose que l’administration Biden a le pouvoir exécutif de faire. Ce n’est donc pas comme s’il s’agissait d’un excès extraconstitutionnel. Il s’agit d’une autorité accordée grâce à la loi sur l’enseignement supérieur de 1965. Le Congrès a accordé au secrétaire de l’Éducation la possibilité d’annuler la dette étudiante. Mais c’est évidemment l’un de ces mouvements de direction que vous ne pouvez pas annuler une fois que c’est fait.

Sean Illing

J’essaie de voir cela du point de vue de quelqu’un qui a passé des années à rembourser sa dette, ou de quelqu’un qui voulait aller à l’université mais qui a décidé de ne pas le faire précisément parce qu’il ne voulait pas s’endetter. Ce ne sont pas nécessairement des arguments contre le faire, mais cela fait partie du calcul politique, n’est-ce pas?

Astra Taylor

Oui, mais je pense que beaucoup de ces préoccupations sont soulevées de mauvaise foi. Ils sont élevés par des personnes qui travaillent assez souvent pour des groupes de réflexion conservateurs. Et ils prétendent être soudainement préoccupés par l’équité et si l’annulation de la dette étudiante profite de manière disproportionnée aux privilégiés.

Ma principale réponse à ces préoccupations est qu’ils pensent toujours au problème en termes d’individus, et c’est ainsi que la dette nous pousse à penser. Nous signons un contrat de prêt et nous sommes ensuite responsables de le rembourser. Mais l’annulation de la dette étudiante présente des avantages sociaux plus larges. Une partie de l’argent qui va maintenant au gouvernement fédéral circulerait plutôt dans l’ensemble de l’économie. Cela permettrait aux gens d’améliorer leur situation économique, de prendre plus de risques et d’être plus entreprenants. Cela contribuerait également grandement à réduire l’écart de richesse raciale.

Enfin, je dirai que l’annulation de la dette étudiante est très populaire dans l’ensemble du spectre politique, car elle touche des gens de tous les horizons politiques. C’est l’une de ces choses où je peux imaginer un monde où vous mèneriez avec cela, où vous meneriez avec le bien social, où vous mèneriez avec le fait qu’il est populaire même auprès des républicains, et articulant ces larges avantages sociaux.

Sean Illing

Mais tous ces arguments ne sont pas de mauvaise foi, n’est-ce pas? La principale objection que j’entends, même de la part de gens qui sont favorables à l’idée de l’annulation de la dette, est que c’est économiquement régressif, pas progressif, parce que les personnes à revenu élevé – les diplômés d’université – en bénéficieraient de manière disproportionnée.

Astra Taylor

L’annulation de la dette étudiante n’est pas la fin et la solution. C’est une politique parmi tant d’autres. Si nous nous soucions de cibler l’allégement, vous ne le faites pas par l’annulation de la dette étudiante. Vous le faites en imposant le revenu et la richesse. C’est une de ces choses où cela brise en quelque sorte votre cerveau. Cela ne devrait même pas être un débat. Laissez les gens aller à l’université gratuitement et gagner ce qu’ils gagnent, et essayons de créer la justice en cela, en termes d’accès à l’université si les gens veulent y aller. Mais ensuite taxons les gens, imposons leurs revenus et utilisons cet argent pour financer les services publics. Et je crois aussi que vous ne faites pas de bons emplois en faisant plus de diplômés universitaires. Alors améliorons les emplois existants afin que vous n’ayez pas à obtenir un diplôme universitaire pour gagner un salaire décent et mener une vie digne.

Les gens qui font valoir que la dette étudiante est régressive sont obsédés par le ciblage: «Eh bien, qui obtient cette bourse Pell? Et qui obtiendra ce petit montant d’annulation de la dette? » parce qu’ils ne proviennent pas d’un cadre plus large consacré à une répartition plus égale de la richesse. C’est ce que j’entends par mauvaise foi.

Et nous ne saurions trop insister sur ce point: la dette étudiante est régressive. L’annulation de la dette étudiante n’est pas régressive. La dette étudiante est régressive car si vos parents en ont les moyens, ils vous paient pour aller à l’université. Comme l’a dit AOC, «les enfants de millionnaires et de milliardaires ne s’endettent pas pour aller à l’école.» Et c’est absolument vrai.

Sean Illing

Ne serait-ce que pour graisser les pistes politiques, pensez-vous que nous aurons besoin d’une sorte de réparations pour les personnes qui ont déjà payé leurs dettes étudiantes?

Astra Taylor

Si cela était sur la table dans le cadre d’un accord pour l’annulation de la dette, bien sûr! Je dirais simplement que ce n’est pas ainsi que nous abordons d’autres formes de progrès social. Par exemple, il est tragique que certaines personnes n’aient pas accès au vaccin Covid-19. Mais nous saluons le fait que d’autres personnes y auront accès, n’est-ce pas? Espérons que les gens verront qu’ils en profiteront parce que peut-être leurs enfants, ou leurs proches, ou leurs amis, pourront poursuivre des études supérieures sans le poids de ces dettes.

Je tiens également à souligner à nouveau que ce n’est pas la seule politique. Le gouvernement fédéral peut effacer toutes les dettes qui lui sont dues. Cela pourrait donc effacer les dettes des agriculteurs. Il pourrait effacer les dettes des anciens combattants qui fréquentent ses hôpitaux. Cela devrait être associé à toutes sortes de politiques visant à récolter les fruits d’un jubilé de la dette.

L’effacement de la dette étudiante améliorerait beaucoup la vie de beaucoup de gens et, espérons-le, préparerait le terrain pour un combat plus profond. Cela fait partie du chemin vers où nous devons être, mais ce n’est pas tout.

Sean Illing

Alors, quel est le véritable objectif de l’annulation de la dette dans votre esprit? Pour libérer les personnes endettées? Pour booster l’économie? Pour combler l’écart de richesse? Pour rendre notre démocratie plus démocratique?

Astra Taylor

Tout ce qui précède. Le Collectif de la dette n’est pas seulement une organisation de la dette étudiante. Nous essayons d’ouvrir une nouvelle voie dans la lutte contre les inégalités. Ainsi, tout comme le mouvement ouvrier a organisé les gens sur l’écart salarial, nous voyons un motif complémentaire s’organiser autour de l’endettement, où les gens peuvent relier leurs luttes personnelles au manque de biens publics et faire des demandes à l’État, et faire pression collectivement pour l’annulation de la dette.

Pour répondre à votre question spécifique sur l’université, pousser à l’université gratuite a un double sens pour moi. Elle devrait être gratuite dans le sens où elle ne coûte rien, mais elle devrait aussi être gratuite dans le sens où elle permet aux gens de poursuivre les choses qui les intéressent et de devenir des citoyens à part entière. En d’autres termes, contrairement à Reagan, l’État devrait se consacrer à subventionner la curiosité parce que c’est bon pour la société. C’est bon pour la démocratie.

Et cela vaut la peine de se battre.