Le cas de l’argent mobile au Ghana

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le Ghana est en plein boom de l’argent mobile. Wikimedia Commons, CC BY-SA

PK Senyo, maître de conférences en systèmes d’information, Université de Southampton .

_____

L’argent mobile, une technologie qui permet des transactions financières via des téléphones mobiles sans compte bancaire, favorise l’inclusion financière, en particulier dans les pays en développement. Donnez à plus de gens la possibilité d’utiliser des produits et services financiers.

Au Ghana, il existe une politique visant à encourager l’utilisation de l’argent mobile et à réduire les flux de trésorerie. Et l’argent mobile est devenu populaire en raison de ses avantages. Les gens peuvent transférer de l’argent ou effectuer des paiements où qu’ils soient, d’une manière simple, rapide, pratique et abordable. L’argent mobile a amélioré l’efficacité des transactions et initié certains changements dans le système bancaire traditionnel du pays. En 2017, le Ghana comptait plus de 11 millions de comptes d’argent mobile actifs.

Mais ces derniers temps, les incidents de fraude par mobile money ont augmenté. Les statistiques de l’unité cybercriminalité du service de police du Ghana ont montré plus de 300 cas signalés en 2019.

En conséquence, MTN, le plus grand opérateur d’argent mobile du Ghana, a introduit une nouvelle politique. Nécessite une preuve d’identité (pièce d’identité) avant qu’un client puisse retirer de l’argent. Les formes de preuve valides sont le permis de conduire, la carte d’électeur, le passeport, la sécurité sociale et la carte d’assurance nationale, la carte nationale d’assurance maladie ou la carte du Ghana (carte d’identité nationale). Tous les agents d’argent mobile devront sélectionner le type d’identification et saisir le numéro de carte d’identité présenté par le client avant de terminer la transaction.

Il y a deux problèmes avec cela: cela exclut les gens des services financiers et cela encourage l’utilisation de l’argent liquide. Il existe de meilleures façons de lutter contre la fraude.

Le problème d’identification

Selon l’Autorité nationale d’identification du Ghana, seuls 15,5 millions environ de la population de 30 millions se sont enregistrés avec une pièce d’identité officielle. La nouvelle politique exclut potentiellement ces personnes de l’utilisation de l’argent mobile.

Les recherches montrent que les personnes sans identification formelle ont tendance à être pauvres, vivant dans des villages éloignés, où l’argent mobile est leur seul accès aux services financiers. Ils comptent sur les agents d’argent mobile pour les envois de fonds.

Au Ghana, l’argent mobile est en train de devenir le canal privilégié pour les transactions financières et cette nouvelle politique signifie que les gens doivent porter une pièce d’identité à tout moment. Il est difficile d’obtenir et de remplacer des cartes d’identité au Ghana en raison de processus bureaucratiques. Par conséquent, cette politique pourrait créer des inconvénients, ce qui pourrait décourager les clients d’utiliser l’argent mobile.

J’ai étudié ce qui influence le comportement lié aux technologies financières. L’une de mes conclusions est que les gens sont plus ouverts à l’utilisation de l’argent mobile lorsqu’ils s’attendent à ce que l’effort soit limité. Sur cette base, je pense qu’ils n’utiliseront pas l’argent mobile s’il y a des obstacles tels que l’identification permanente. Face à cet effort, ils peuvent revenir à l’utilisation de l’argent liquide, ce qui fausserait les progrès de l’inclusion financière du Ghana. Cette nouvelle règle sur la soumission d’une pièce d’identité est bien intentionnée mais peut avoir des effets indésirables.

La nouvelle politique encourage également la conversion de l’argent mobile en espèces, ce qui va à l’encontre du programme du gouvernement consistant à décourager les espèces. Le gouvernement encourage le paiement électronique pour étendre le réseau fiscal et lutter contre la corruption et le vol. Les politiques d’argent mobile devraient soutenir ce programme plutôt que le saper.

Solutions alternatives

Fournir une pièce d’identité avant les retraits ne résoudra pas la fraude par mobile money. Les fraudeurs peuvent facilement utiliser de faux identifiants pour les transactions en raison de l’intégration limitée de toutes les bases de données nationales. En outre, les identifiants au Ghana ne sont pas correctement liés aux adresses résidentielles, il sera donc difficile de retrouver les auteurs même lorsque la fraude par mobile money est détectée.

Il devrait plutôt se concentrer sur l’utilisation de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour développer des algorithmes capables de détecter, de signaler et de bloquer temporairement les transactions frauduleuses potentielles pour une enquête plus approfondie.

De même, il existe l’option de l’authentification à deux facteurs. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser des applications d’authentification ou des messages texte pour valider les transactions avant qu’elles ne soient autorisées. Il donne aux gens un autre niveau de sécurité en plus des numéros d’identification personnels pour lutter contre la fraude.

Une autre solution disponible pour lutter contre la fraude consiste à éliminer les frais de transfert d’argent entre appareils mobiles. Cela encouragera les fonds électroniques à rester en circulation, ce qui facilitera le suivi des fonds frauduleux et la découverte de réseaux frauduleux. Les fonds frauduleux qui ne sont pas retirés peuvent être facilement retracés.

Le Ghana dispose également d’une technologie de paiement universelle par code QR pour encourager les transactions sans numéraire. MTN doit travailler avec les systèmes de paiement et de règlement interbancaires du Ghana, les commerçants, les petits commerçants, les chauffeurs et autres pour mettre en œuvre la technologie à travers le pays. Cela permettrait à davantage de personnes d’utiliser l’argent mobile pour payer leurs activités quotidiennes.

Enfin, davantage pourrait être fait pour sensibiliser les gens au fonctionnement et à la prévention de la fraude par mobile money. Et les auteurs doivent être poursuivis.

L’utilisation de cette politique «pas d’identification, pas de retrait d’espèces» ne fera que faire dérailler les gains d’inclusion financière du Ghana et l’agenda sans numéraire du Ghana. Les opérateurs d’argent mobile doivent utiliser des technologies avancées pour contrecarrer de manière proactive les transactions frauduleuses plutôt que de compter sur des interventions manuelles.

Cet article a été republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

____

Apprendre encore plus:

– Alors que la racine pivotante de Bitcoin se rapproche, le document de l’ancien directeur de la CIA soulève des préoccupations en matière de confidentialité

– Les organismes de bienfaisance, les musiciens de rue et les mendiants ne se sentent pas aussi festifs dans la société sans numéraire

– L’argent liquide est toujours l’une des meilleures options de couverture, mais la guerre des paiements numériques l’emporte – Stratège bancaire

– Un historien influent exhorte Joe Biden à apporter le Bitcoin au système financier

– Attention: le cash physique disparaîtra en grande partie d’ici la fin de la décennie

– Ne pas utiliser d’argent liquide n’est pas facile. Demandez à la Suède ou au Zimbabwe